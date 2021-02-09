Пів століття деградації: у що перетворилися розкішні місця відпочинку 60-х – фото
Відомий фотограф Пабло Іглесіас Маурер публікує серію емоційних фото Abandoned States ("Покинуте"). За допомогою порівняння з поштовими листівками він показав, якими стали колись шикарні розважальні заклади США.
Джерело:dcist
Серія почалася з того, що Маурер придбав на eBay купку яскравих листівок 60-х років. Зображені там щасливі люди демонстрували зваби безтурботного відпочинку на курортах.
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Глянувши на це розмаїття радості, Пабло вирішив поїхати й подивитися, як на цих курортах справи нині – у XXI столітті. І з подивом виявив, що більшість із них – давно покинуті.
Сумно, але красиво: покинуті курорти США, які бурхливо жили у 60-х
Басейн у Penn Hills Lodge and Cottages біля Нью-Йорка
Готель Homowack lodge біля Кетскілз
Басейн у Grossinger, відкриття якого відвідувала сама Елізабет Тейлор
Той самий басейн – з іншого ракурсу
Homowack Lodge у Брансвіку – був і курортом для хасидів, і літнім табором для дітей
Вітальня курорту на Поконосі
Критий тенісний центр неподалік Нью-Йорка
Їдальня на елітному курорті в Поконосі
Олімпійський басейн за 400 тисяч доларів, збудований у 1949 році
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