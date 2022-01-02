Спілкуйся та ще 4 поради, які жінки хотіли б дати чоловікам під час сексу

Ми працюємо над тим, щоб ти отримував ще більше задоволення під час сексу. Цього разу спробуємо загострити нашу увагу на порадах, які б хотіли дати чоловікам жінки.

Але мовиться не про пересічних панянок, яким подобається секс. У цьому випадку своїми припущеннями поділилася Саманта X, котра перетворилася на гуру ескорту. Вона стверджує, що знає чоловіків буквально навиворіт. Тож вирішила поділитися кількома порадами, які дозволять подарувати жінці ще більше задоволення під час сексу.

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1. Спілкуйся

Є тонка грань між сексуальною впевненістю та сумною непоінформованістю. Рішення? Запитай свою партнерку, чого вона хоче, а потім сміливо зроби це. За словами Саманти, розмова надзвичайно важлива.

"Не думай, що ти знаєш, чого вона хоче", – підкреслює вона.

Натомість знання того, що твоїй партнерці подобається певна "річ" дозволить тобі втілити у життя її побажання. А це не лише ознака турботи, а й прояв уваги. Тож зроби усе можливе для того, щоб дізнатися, що подобається їй. І від знань впевнено переходь до дій.



Не соромся спитати її, чого вона хоче / Фото We-Vibe Toys

2. Будь м'яким

Хоча жінка цінує непохитність деяких аспектів твоєї анатомії, це не означає, що їй подобається все жорстке. Тому не варто "нагадувати відбійний молоток".

Жодна знайома мені жінка не любить, щоб проникнення було тривалим і дуже жорстким. І все це попри те, що ти бачиш у порно,

– наголошує Саманта.

Також вона додає, що твій надмірний тиск може стати причиною того, що партнерка не досягне оргазму. Ба більше, не завжди секс повинен закінчуватися кульмінацією. Це нормально, чувак!

3. Тримай язик під контролем

Ніколи не засовуй язика їй у вухо. Я ще не зустрічала жодної жінки, яка б не ненавиділа це,

– каже вона.

Це ж стосується французьких поцілунків. Не намагайся буквально вилизати її усю, заливши літрами слини. Це щонайменше не дуже сексуально. Та й не всім панянкам таке до вподоби. У цьому випадку ми рекомендуємо відтворювати те, що робить вона. Це дозволить не прогадати з вподобаннями дівчини.

4. Не бійся показувати свої емоції

Емоційне придушення може бути ключовим компонентом британського гумору, але воно, як правило, не сприяє відмінному сексу. Жінки не люблять надто холодних чоловіків. Якщо ти крижаний у ліжку, то будь готовим до того, що вона ніяк не розігріється до необхідної кондиції.



Не будь скупим на емоції / Фото Alejandra Quiroz

5. Працюй над тим, що тобі подобається

Протягом своєї кар'єри в ескорті Саманта дізналася, що більшості чоловіків "потрібна прихильність, а не лише секс". А ми чудово розуміємо, що досягнути прихильності без роботи над собою – неможливо. Тож почни нарешті займатися своєю формою, а також прокачуй знання в інтимній сфері.

Чим краще ти володітимеш своїм, а також її тілом, тим більше задоволення вдасться подарувати. А це, своєю чергою, дозволить їй буквально захоплюватися тобою.

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Візьми на озброєння ці поради. А також пам'ятай про те, що під час сексу, яким би він не був, ви удвох повинні отримувати максимум задоволення. Нехай це буде найважливішим для тебе.