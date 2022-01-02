Общайся и еще 4 совета, которые женщины хотели бы дать мужчинам во время секса

Мы работаем над тем, чтобы ты получал еще большее удовольствие во время секса. На этот раз попытаемся заострить наше внимание на советах, которые хотели бы дать мужчинам женщины.

Но речь не о рядовых барышнях, которым нравится секс. В этом случае своими предположениями поделилась Саманта X, превратившаяся в гуру эскорта. Она утверждает, что знает мужчин буквально наизнанку. Так что решила поделиться несколькими советами, которые позволят подарить женщине еще большее удовольствие во время секса.

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1. Общайся

Есть тонкая грань между сексуальной уверенностью и печальной неосведомленностью. Решение? Спроси свою партнершу, чего она хочет, а потом смело сделай это. По словам Саманты, разговор чрезвычайно важен.

"Не думай, что ты знаешь, чего она хочет", – подчеркивает она.

В то же время знание того, что твоей партнерше нравится определенная "вещь" позволит тебе воплотить в жизнь ее пожелания. А это не только признак заботы, но и проявление внимания. Поэтому сделай все возможное, чтобы узнать, что нравится ей. И от знаний уверенно переходи к действиям.



Не стесняйся спросить ее, чего она хочет / Фото We-Vibe Toys

2. Будь мягким

Хотя женщина ценит непреклонность некоторых аспектов твоей анатомии, это не значит, что ей нравится все жесткое. Поэтому не стоит "напоминать отбойный молоток".

Ни одна знакомая мне женщина не любит, чтобы проникновение было продолжительным и очень жестким. И все это несмотря на то, что ты видишь в порно,

– подчеркивает Саманта.

Также она добавляет, что твое избыточное давление может стать причиной того, что партнерша не достигнет оргазма. Более того, не всегда секс должен заканчиваться кульминацией. Это нормально, чувак!

3. Держи язык под контролем

Никогда не засовывай язык ей в ухо. Я еще не встречала ни одной женщины, которая не ненавидела бы это,

– говорит она.

Это касается французских поцелуев. Не пытайся буквально вылизать ее всю, залив литрами слюны. Это, по меньшей мере, не слишком сексуально. Да и не всем барышням такое нравится. В этом случае мы рекомендуем воспроизводить то, что она делает. Это позволит не прогадать с предпочтениями девушки.

4. Не бойся показывать свои эмоции

Эмоциональное подавление может являться ключевым компонентом британского юмора, но оно, как правило, не способствует отличному сексу. Женщины не любят слишком холодных мужчин. Если ты ледяной в постели, будь готов к тому, что она никак не разогреется до необходимой кондиции.



Не будь скупым на эмоции / Фото Alejandra Quiroz

5. Работай над тем, что тебе нравится

На протяжении своей карьеры в эскорте Саманта узнала, что большинству мужчин "нужна приверженность, а не только секс". А мы прекрасно понимаем, что достичь благосклонности без работы над собой невозможно. Поэтому начни наконец заниматься своей формой, а также прокачивай знания в интимной сфере.

Чем лучше ты будешь владеть своим, а также ее телом, тем большее удовольствие удастся подарить. А это, в свою очередь, позволит ей буквально восхищаться тобой.

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Возьми на вооружение эти советы. А также помни, что во время секса, каким бы он ни был, вы вдвоем должны получать максимум удовольствия. Пусть это будет самым важным для тебя.