У США продають будинок, про який мріє кожен чоловік: круті фото

Якщо раптом ти захотів отримати нерухомість у США, то ми однозначно рекомендуємо звернути увагу на цей будинок. Об'єкт нерухомості у містечку Спрінг-Брук, що у штаті Пенсільванія, однозначно сподобається кожному чоловікові. І все тому, що ти отримуєш не просто будинок, а справжній автосалон.

На порталі Realtor виставили на продаж будинок за шалені 1,75 мільйона доларів. Його особливість полягає в тому, що сама будівля більше нагадує автосалон, в якому можна жити. А максимум уваги привертають панорамні вікна, які дозволять сусідам буквально заздрити твоєму автопарку.

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По суті, шоу-рум – гараж на 3 машини, але замість суцільних дверей і стін тут величезні скляні панелі. Є також гараж з заднім входом на 2 машини (може бути й більше, якщо автомобілі компактніші). Нинішній власник встановив багато освітлення, обігрівачі у підлозі та вентилятори. Це зробило цей "гараж" місцем, де можна і хочеться проводити час.

Якщо це тебе не переконало, то майбутній власник зможе насолодитися ще й простором для 6 машин нагорі. Внизу є також приміщення, площею 487 квадратних метрів, розраховане на зберігання відразу 25 автомобілів.

Дивися, як виглядає будинок-автосалон, виставлений на продаж у США:

Для усіх, хто піклується про зручності, не пов'язані з автомобілем, то в будинку є 4 спальні, кухня-вітальня. З балкона над головним гаражем, до якого можна піднятися по гвинтових сходах, відкриваються чудові краєвиди. Також там встановлена гідромасажна ванна.

Але кому цікаві ті всі інтер'єрні штучки? Сама думка про те, що у будинку можна буде вмістити понад 30 автомобілів зігріватиме справжніх божевільних фанатів. Шкода, щоправда, автомобілі з фото не входять у вартість будинку.

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