На портале Realtor выставили на продажу дом за бешеные 1,75 миллиона долларов. Его особенность заключается в том, что само здание больше напоминает автосалон, в котором можно жить. А максимум внимания привлекают панорамные окна, которые позволят соседям буквально завидовать твоему автопарку.

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По сути, шоу-рум – гараж на 3 машины, но вместо сплошных дверей и стен здесь огромные стеклянные панели. Есть также гараж с задним входом на 2 машины (может быть и больше, если автомобили компактнее). Нынешний владелец установил много освещения, обогреватели в полу и вентиляторы. Это сделало этот "гараж" местом, где можно и хочется проводить время.

Если это тебя не убедило, то будущий владелец сможет насладиться еще и пространством для 6 машин наверху. Внизу также есть помещение, площадью 487 квадратных метров, рассчитаное на хранение сразу 25 автомобилей.

Смотри, как выглядит дом-автосалон, выставленный на продажу в США:

Для всех, кто заботится об удобствах, не связанных с автомобилями, то в доме есть 4 спальни, кухня-гостиная. С балкона над главным гаражом, к которому можно подняться по винтовой лестнице, открываются прекрасные виды. Также там установлена гидромассажная ванна.

Но кому интересны те все интерьерные штучки? Сама мысль о том, что в доме можно будет вместить более 30 автомобилей будет согревать настоящих сумасшедших фанатов. Жаль, правда, автомобили с фото не входят в стоимость дома.