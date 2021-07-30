Вийшов зі своєї зони комфорту: стронгмен Браян Шоу кинув собі виклик балетом – кумедне відео

Чотирикратний володар титулу "Найсильніша людина світу" Браян Шоу часто приймає виклики, що демонструють його грубу силу. То він тягне автомобілі, то б'ється з зірками UFC. Але він також не боїться вийти за межі своєї зони комфорту та спробувати різні форми фітнесу, які не обов'язково відповідають його навичкам. І цього разу саме таке випробування!

У своєму новому відео Браян Шоу вирішив піти значно далі. Він і його дружина Кері відвідують свій перший в історії балетний клас. І це треба бачити!

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"Я дивився "Качаючи залізо", і виявив, що Арнольд Шварценеггер ходив на уроки балету. Тож я йду по його стопах", – каже він.

Браян Шоу вирішив зайнятися балетом

Перша перешкода для силача зростом 203 сантиметри – просто втиснутися в пару балетних пуантів. Інструктор зміг знайти єдину пару 53 розміру. Але наш герой швидко розуміє, що пуанти – не його, тож залишається у шкарпетках, щоб виконати розминку.

Потім, після проходження інших базових прийомів балету, Шоу виявляє, що його параметри – ще одна перешкода. У нього немає потрібної рухливості або гнучкості, щоб зайняти певні позиції. Деякі стрибкові маневри також складні, адже не так уже й просто "літати" паркетом, коли ти важиш 192 кілограми.

Однак інші елементи класу вдаються нашому героєві значно краще. Наприклад, Шоу використовує свої таланти силача, щоб, здавалося б, без особливих зусиль підняти свого партнера по танцях. А ще до кінця уроку він досить добре розігрівся, щоб витримати розтяжку.

Дивися на відео, як Браян Шоу займався балетом:

Будемо відвертими, Браян Шоу викликає непідробний захват. Він настільки легко кидає собі божевільні виклики та не боїться виходити з зони комфорту, що просто вражає. Нам уже складно уявити, яким же буде наступний челендж стронгмена.

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