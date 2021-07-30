Вышел со своей зоны комфорта: стронгмен Брайан Шоу бросил себе вызов балетом – смешное видео

Четырехкратный обладатель титула "Самый сильный человек мира" Брайан Шоу часто принимает вызовы, демонстрирующие его грубую силу. То он тянет автомобили, то бьется со звездами UFC. Но он также не боится выйти за пределы своей зоны комфорта и попробовать различные формы фитнеса, которые необязательно соответствуют его навыкам. И на этот раз именно такое испытание!

В своем новом видео Брайан Шоу решил пойти значительно дальше. Он и его жена Кэри посещают свой первый в истории балетный класс. И это надо видеть!

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"Я смотрел "Качая железо", и обнаружил, что Арнольд Шварценеггер ходил на уроки балета. Поэтому я иду по его стопам", – говорит он.

Брайан Шоу решил заняться балетом

Первое препятствие для силача с ростом 203 сантиметра – просто втиснуться в пару балетных пуантов. Инструктор смог найти единственную пару 53 размера. Но наш герой быстро понимает, что пуанты – не его, поэтому остается в носках, чтобы выполнить разминку.

Затем, после прохождения других базовых приемов балета, Шоу обнаруживает, что его параметры – еще одно препятствие. У него нет нужной подвижности или гибкости, чтобы занять определенные позиции. Некоторые прыжковые маневры также сложные, ведь не так уж и просто "летать" над паркетом, когда ты весишь 192 килограммов.

Однако другие элементы класса получаются у нашего героя значительно лучше. Например, Шоу использует свои таланты силача, чтобы, казалось бы, без особых усилий поднять своего партнера по танцам. А еще до конца урока он достаточно хорошо разогрелся, чтобы выдержать растяжку.

Смотри на видео, как Брайан Шоу занимался балетом:

Будем откровенны, Брайан Шоу вызывает неподдельный восторг. Он настолько легко бросает себе сумасшедшие вызовы и не боится выходить из зоны комфорта, что это просто поражает. Нам уже сложно представить, каким же будет следующий челлендж стронгмена.

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