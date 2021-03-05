Студент-медик 30 днів займався бігом: зміни у його житті сподобаються кожному

Ні для кого не секрет, що 2020 рік став роком не лише обмежених можливостей, а й кинутих викликів. Хтось скиглив, що його закрили у квартирі, а хтось шукав альтернативні способи займатися собою та своїм тілом. Блогер з Філадельфії, студент-медик Зак Хайлі зауважив, що так він довго не протягне. Тож шукав спосіб додати рухливості у своє життя.

Тож він вирішив спробувати бігати. По-перше, це вагома причина вийти з дому. По-друге, біг позитивно впливає на фізичну форму. Хлопець, який ніколи не міг назвати себе фанатом бігу, спробував 30 днів займатися ним. Після цього він дав кожному з нас кілька безцінних порад.

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"Через 2 місяці карантину моя фізична форма була на рекордно низькому рівні. Я не тренувався, я не ходив до спортзалу, я нічого не робив, щоб витягнути себе з дому та змусити тренуватися", – зізнався він.

Щоб вирватися з цієї прірви, Зак вирішив почати робити ранкову пробіжку через день. Він поставив перед собою завдання дотримуватися цього режиму протягом цілого місяця. І ось що з того вийшло.

"День перший був боротьбою. Я не знав, як швидко бігти, куди або як бігти. Я виглядав, наче дивний пінгвін... Ті перші дні були дійсно важкими. Мої груди боліли, мої ноги боліли, все моє тіло боліло", – зізнається він.



Він зізнається, що на початку бігати було дуже складно / Скриншот з відео

Використовуючи аудіоінструктаж у додатку Nike Run, щоб підтримувати мотивацію, Зак змушував себе прокидатися для ранкових пробіжок. Він виходив з дому за будь-якої погоди або самопочуття.

"Я думаю, що краще, що ви можете зробити, коли пробуєте щось нове, – це просто дотримуватися цього та робити це послідовно. Я не знаю, коли це сталося, але повільно проходили дні, милі. Поступово я біг все далі, швидше та краще. Я пробіг три милі, потім чотири, потім п'ять миль", – зауважив він.

Зак не лише краще бігав, а й почувався. Тож у нього з'явилася ейфорія, пов'язана з пробіжками.

"Був той дивовижний момент, коли я отримав кайф бігуна. Я нарешті отримав його. Я не знав, що це було, але у мене це було... Це було, наче щасливі метелики поширилися від мого живота по всьому тілу", – розповідає про власні відчуття Зак.



З часом у нього з'явилася ейфорія, пов'язана з пробіжками / Скриншот з відео

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У міру того як його бігові якості покращувалися, він почав виявляти, що не лише відчуває себе краще фізично. Його ранковий розпорядок позитивно вплинув на інші аспекти життя.

"Найкраще, що ця здорова звичка просто перетекла в усі інші. Я краще засинав, я менше нервувався, я почав зосереджуватися на важливих речах, таких як моя сім'я... Але також витіснила речі, які, як я розумів, були не настільки важливими для мене, як перегляд телевізора та відеоігри", – не без захвату додав він.

Тепер Зак планує зробити біг звичною частиною свого способу життя та тренувань.

"Я перейшов від бігу на дві милі, відчуваючи себе лайном, на шість миль і почуваюся чудово. Якщо це не показує вам силу вашого тіла, є зміни, які ви зможете внести за 30-денний проміжок часу", – підкреслив блогер.

Дивися, як Зак Хайлі справлявся з 30-денною пробіжкою:

Він на своєму прикладі довів, що головне – не здаватися. Не потрібно надто шкодувати себе та шукати будь-яких причин відмовитися від тренувань. І дуже скоро вони не лише стануть частиною твого життя, а й допоможуть тобі почуватися значно краще.

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