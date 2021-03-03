У лютому 2020 року, коли перші ознаки пандемії коронавірусу почали охоплювати США, 40-річний уродженець Каліфорнії Грем Десерт влаштував собі божевільний челендж. Він вирішив виконати 365 Мерфів за 365 днів.

Це виснажливе тренування кросфіту, яке складається з бігу на 1 милю, 100 підтягувань, 200 відтискань, 300 присідань та ще одного бігу на 1 милю, щоб закріпити результат. Усе це потрібно виконати в жилеті з навантаженням. А названий комплекс вправ на честь покійного лейтенанта ВМС США Майкла П. Мерфі.

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Десерт боровся з Мерфами щодня: чи то падає дощ, чи то палюче сонце надокучає. Останній день випробувань Десерта – 20 лютого 2021 року. У цілому він подужав 730 миль (1 168 кілометрів), 36 500 підтягувань, 73 000 відтискань і 109 500 присідань протягом 365 днів.

Ми наголошуємо на тому, що вправи бажано виконувати під наглядом персонального тренера. Це дозволить не нашкодити собі у бажанні виконати черговий божевільний челендж!

Чому? "Думаю, це мене просто заінтригувало... Мені подобається робити складні речі", – зауважив він.

Найкращий час виконання комплексу Мерфа – 34 хвилини й 48 секунд, а от найгірший – 1 година і 30 хвилин, коли Десерт підхопив COVID-19 у кінці грудня. Хоча ці Мерфи, безумовно, були міцними, він говорить, що вони не були такими фізично виснажливими, як у перший місяць випробувань.

До травня йому стало вже нудно виконувати вправи. До липня Десерт вирішив розширити свій режим тренувань, додаючи 3 – 4 милі пробіжок щотижня, а також безліч присідань з обтяженням.

"Я просто відчував, що мені потрібно зміцнити своє ядро, тому я також зробив кілька присідань з обтяженням всередині Мерфа. 200 присідань з обтяженням раз на тиждень", – додав він.

Для Десерта досвід був не стільки фізичним випробуванням, скільки випробуванням розумової сили.

"Послідовна та наполеглива робота. Ось до чого все зводиться. Крім того, щось на зразок цього перевіряє вашу здатність справлятися з труднощами. Це пряме відображення вашої здатності вирішувати проблеми, і ми можемо застосувати це до чого завгодно", – підкреслив Десерт.

Тож Десерт на власному прикладі довів, що лише за допомогою наполегливої та послідовної роботи ти зможеш досягнути бажаного результату. І стосується це не лише побудови тіла, а й будь-яких інших завдань.

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