Супермодель Ірина Шейк знялася топлес: гарячі фото розбурхали мережу

Цього разу під нашим прицілом неймовірна Ірина Шейк. Супермодель регулярно тішить своїх підписників гарячими фото. Тож вона вирішила не робити винятку з правил. Гайда насолоджуватися порцією спокуси на Men 24!

На спокусливих фото, які Ірина Шейк виклала на своєму інстаграмі, вона позує топлес. Тож прихильники мали можливість вдосталь намилуватися її неймовірними формами.

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Ефектні кадри супермоделі шалено сподобалися її прихильникам. Вони не лише засипали її 260 тисячами лайків, а також безліччю коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Дуже мила";

"Я закоханий у тебе";

"Оце так образ";

"Ти просто найкраща жінка на Землі";

"Улюблена модель";

"Справжня королева";

"Дивовижні ноги";

"Це щось з чимось";

"Дуже красива";

"Твій образ влучив мені в самісіньке серце";

"Щось у цих фото є";

"Просто насолода для очей";

"Твоє тіло просто бездоганне".



Ірина Шейк потішила мережу гарячими фото топлес / Фото з інстаграму Шейк



Ірина Шейк потішила мережу гарячими фото топлес / Фото з інстаграму Шейк

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Слідкувати за Іриною Шейк в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо підписатися на супермодель. Це дозволить тобі одним з перших милуватися її гарячими фото!