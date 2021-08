Суворе 12-хвилинне тренування, яке змінить твоє тіло до невпізнаваності

Лінь і жаль до себе стоять на заваді побудови тіла своєї мрії. Тож більшість тренерів в один голос заявляють про те, що пора нарешті переступити через це. Особливо зараз, коли фізична активність більшості людей на планеті суттєво скоротилася. І якщо ти готовий змінити своє тіло, спробуй це божевільне тренування.

Прагнеш змінити своє тіло до невпізнання? Тоді тобі однозначно варто взяти на озброєння це 12-хвилинне EMOM (Every Minute On the Minute) тренування від колишнього бійця UFC Боббі Максимуса.

Мінімалістичне, але ефективне тренування

Фітнес-особистість Максимус намагається тренуватися без обладнання, навіть якщо у його розпорядженні добре обладнаний тренажерний зал. Так ані у нього, ані у тебе не буде причин сказати, що займатися не було можливості. Це ідеальний варіант для тих, хто наразі вимушено сидить більшість часу вдома. Потренувався. Сходив в душ. Сів за роботу!

Це тренування повністю відповідає мінімалістичному стилю тренувань Максимуса. Сеанс використовує формат "Кожну хвилину у хвилину" (EMOM), в якому тобі пропонується виконати певну кількість повторень протягом заздалегідь визначеного проміжку часу. Отже, у тебе "усього" 12 хвилин. Але ти повинен закінчувати повторення в ідеальній формі щоразу, коли годинник показує 0:01.



EMOM-тренування сподобається тим, хто втомився тягати "залізо" / Фото Unsplash

Понад 40 тисяч повторень

Тепер ти можеш подумати, що це тренування абсолютно простеньке. І дійсно, якщо ти порівняєш EMOM зі силовим тренуванням, ти можеш мати рацію. Але у порівнянні з повною бездіяльністю, ти дуже швидко побачиш, наскільки цінними можуть бути ці 720 секунд (12 хвилин).

"До кінця 12 хвилин ти набираєш 120 повторень кожної вправи. Тепер ти можеш подумати, що це небагато. Але 120 повторень на день протягом усього року – понад 40 тисяч", – підкреслює Максимус.

Не хочеш відтискатися або присідати? Не соромся додавати інші вправи до своїх тренувань. Найважливіше – встати з дивана на 15 хвилин і підпалити своє тіло!

Як виглядає EMOM-тренування

Тобі потрібно виконувати 10 відтискань та 10 присідань.

Отже, кожну хвилину ти починаєш заново з 20 повторень: 10 відтискань та 10 присідань. І чим швидше ти це зробиш, тим більше у тебе буде відпочинку до початку наступної хвилини. Отже, після 12-хвилинного EMOM ти зробиш у цілому 120 відтискань та 120 присідань. Виконуєш цю вправу щодня? Тоді ти станеш значно сильнішим у коротші терміни.

Дивися, як Боббі Максимус виконує один з варіантів EMOM-тренування:

Ну що ж, готовий кинути собі божевільний виклик? Тоді пора спробувати це круте EMOM-тренування, яке зробить тебе крутим і сильним!

