Суровая 12-минутная тренировка, которая изменит твоё тело до неузнаваемости

Лень и жалость к себе мешают построению тела своей мечты. Поэтому большинство тренеров в один голос заявляют о том, что пора наконец переступить через это. Особенно сейчас, когда физическая активность большинства людей на планете существенно сократилась. И если ты готов изменить свое тело, попробуй эту сумасшедшую тренировку.

Хочешь изменить свое тело до неузнаваемости? Тогда тебе однозначно стоит взять на вооружение эту 12-минутную EMOM (Every Minute On the Minute) тренировку от бывшего бойца UFC Бобби Максимуса.

Примечательно Лучше один раз увидеть: Nemiroff запустил смелую кампанию, посвященную барной культуре

Минималистичная, но эффективная тренировка

Фитнес-личность Максимус пытается тренироваться без оборудования, даже если в его распоряжении хорошо оборудованный тренажерный зал. Так ни у него, ни у тебя не будет причин сказать, что заниматься не было возможности. Это идеальный вариант для тех, кто сейчас вынужденно сидит большую часть времени дома. Потренировался. Сходил в душ. Сел за работу!

Эта тренировка полностью соответствует минималистическому стилю тренировок Максимуса. Сеанс использует формат "Каждую минуту в минуту" (EMOM), в котором тебе предлагается выполнить определенное количество повторений в течение заранее определенного промежутка времени. Итак, у тебя "всего" 12 минут. Но ты должен заканчивать повторения в идеальной форме каждый раз, когда часы показывают 0:01.



EMOM-тренировка понравится тем, кто устал таскать "железо" / Фото Unsplash

Более 40 000 повторений

Теперь ты можешь подумать, что эта тренировка абсолютно простенькая. И действительно, если ты сравнишь EMOM с силовым тренировкам, ты можешь быть прав. Но по сравнению с полным бездействием, ты очень быстро увидишь, насколько ценными могут быть эти 720 секунд (12 минут).

"К концу 12 минут ты набираешь 120 повторений каждого упражнения. Теперь ты можешь подумать, что это немного. Но 120 повторений в день в течение всего года – более 40 000", – подчеркивает Максимус.

Не хочешь отжиматься или приседать? Не стесняйся добавлять другие упражнения к своим тренировкам. Самое важное – встать с дивана на 15 минут и поджечь свое тело!

Как выглядит EMOM-тренировка

Тебе нужно выполнять 10 отжиманий и 10 приседаний.

Итак, каждую минуту ты начинаешь заново с 20 повторений: 10 отжиманий и 10 приседаний. И чем быстрее ты это сделаешь, тем больше у тебя будет отдыха к началу следующей минуты. Итак, после 12-минутного EMOM ты сделаешь в общей сложности 120 отжиманий и 120 приседаний. Выполняешь это упражнение каждый день? Тогда ты станешь намного сильнее в более короткие сроки.

Смотри, как Бобби Максимус выполняет один из вариантов EMOM-тренировки:

Ну что же, готов бросить себе сумасшедший вызов? Тогда пора попробовать эту крутую EMOM-тренировку, которая сделает тебя крутым и сильным!

Возьми на вооружение Сжигаем лишний жир и наращиваем мышцы: мощный суперсет от тренера – видео