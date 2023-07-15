Понад 3200 відтискань за 60 хвилин: дивися, як цей чоловік побив рекорд Гіннеса

Даніель Скалі вдруге побив світовий рекорд з найбільшої кількості відтискань за одну годину. Цього разу він зумів зробити понад 3200 повторень.

Скалі, який родом з Аделаїди, Австралія, раніше побив цей рекорд у 2022 році. Зробив він це, щоб привернути увагу до рідкісного хронічного больового синдрому, який називається комплексним регіональним больовим синдромом. Тоді він виконав 3 182 відтискань за годину.

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У квітні цього року цей рекорд побив 33-річний Лукас Хельмке. Він зробив 3 206 повторень, і Скалі одразу ж поставив собі за мету повернути його перемогу.

Живучи з цим синдромом, я постійно відчуваю біль у лівій руці,

– каже він в офіційному відеозаписі Книги рекордів Гіннеса.

На восьмій хвилині наш герой помітив, що його рука почала трохи більше боліти. Він почав відчувати печіння від верхньої частини плеча аж до кисті. Якщо ж говорити про стан усього тіла, то в цілому все було досить добре. Просто з часом він "відчував себе трохи важчим".

Після 60 виснажливих хвилин Скалі відтиснувся 3 249 разів. Правда, він вірить, що здатен на більше.

Скалі вдалося відтиснутися 3 249 разів за 60 хвилин: дивися відео

Найважчим у спробі встановити рекорд було усвідомлення того, що на тренуваннях я можу зробити більше. Кожного разу, коли я тренувався на довшій дистанції, я робив значно більше, але, очевидно, в день гри з'являється стрес і трохи більше напруги, трохи більше нервів, що забирає трохи моєї енергії,

– каже він.

Окрім того, що Скалі побив світовий рекорд з найбільшої кількості відтискань за годину не один раз, а двічі, йому також належить рекорд з найдовшої у світі планки. Він протримався 9 годин, 30 хвилин і 1 секунду.

"Планка була чимось настільки надуманим, що я думав, що це ніколи не буде можливим. І ось я тут", – каже він.

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До слова, наш герой, коли йшов на рекорд, виконував приблизно по одному відтисканню на секунду. Тож ми однозначно вражені його витривалістю та наполегливістю, адже він безперервно йшов до своєї цілі. Тебе ж ми закликаємо не ризикувати власним життям. Перш ніж пробувати відтворити побачене, бажано проконсультуватися з лікарем.