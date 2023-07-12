Як половина команди Goal Guys на ютуб-каналі, Кем Джонс часто приймає виклики, пов'язані зі спортом та фітнесом. У нещодавньому відео він документує, мабуть, найскладніший для себе психологічно і фізично виклик: вивчити найскладнішу вправу боксера Флойда Мейвезера зі скакалкою.

Варте уваги Переосмислення популярних коктейлів: авторські модифікації Мохіто й Апероль Шприца

У перший день випробування Джонс виявив, що вже після 10 хвилин стрибків на скакалці він вкритий слідами від батога і спливає потом.

"Швидко стає зрозуміло, що попереду на мене чекає довга і болісна подорож. Флойд Мейвезер робить це і виглядає так, ніби це нічого не означає, тому його кардіо, мабуть, божевільне", – каже він.

Наступного тижня Джонс переорієнтовує свої тренування на розвиток серцево-судинної витривалості за допомогою циклів. Він також розбиває тренування на різні секції, включаючи боксерські кроки, кріс-кроси та бокові махи, а також складніші перехресні дабл-андери та бігові кроси.

З кожним тренуванням я помічаю, що моя координація зі скакалкою покращується, а деякі старі трюки, які я знав раніше, повертаються. Я також включаю деякі високоінтенсивні інтервальні тренування, щоб покращити кардіо,

– каже він.

Попри те, що спочатку він поставив собі за мету освоїти програму всього за 50 днів, Джонс намагається виконувати кроси, і чим далі, тим більше він занепадає духом, а тижні минають, і він все більше впадає у відчай.

"Я ніби б'юся головою об стіну знову і знову, – і заради чого?" – додав він.

Блогер кинув собі випробування стрибками зі скакалкою: дивися відео

Однак, невеликий прорив відбувається на 87-й день, коли Джонс пробує використовувати коротшу мотузку, і йому нарешті вдається виконати кілька послідовних перехресних кросів.

"Це відчуття прогресу і вдосконалення змушує мене працювати ще старанніше", – коментує він.

Нарешті, через 137 днів після початку цього випробування, Джонс може виконати всю програму від початку до кінця.

Я так втомився, у мене болять гомілки, плечі, зап'ястя, але я зробив це! Я справді вважаю, що стрибки на скакалці – найбільш недооцінена вправа, і вона виходить за рамки простого інтенсивного тренування,

– додав він.

Він помітив покращення швидкості та спритності ніг, коли займається спортом. Також покращив координацію рухів, що це допомогло йому стати психологічно сильнішою та витривалішою людиною.

Читайте також Якщо вперто не ростуть біцепси: тренер назвав 5 помилок, які стоять на заваді

Тож, можеш спробувати сам стрибати зі скакалкою. Це дозволить отримати бажаний результат і прокачати своє тіло та витривалість.