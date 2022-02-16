Тату-майстриня Джада Фолча похизувалася сталевим пресом у червоному бікіні

Ми з величезним задоволенням слідкуємо за Джадою Фолча в інстаграмі. А все тому, що тату-майстриня викладає в мережі все нові й нові гарячі фотографії.

Не став винятком свіжий пост красуні. На ньому Джада Фолча позує у червоному бікіні, яке виграшно підкреслює її бездоганні форми. Гайда разом з Men 24 насолоджуватися порцією спокуси від тату-майстрині.

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Ефектне фото сподобалося прихильникам Джади Фолчі. Тож не дивно, що вони були максимально щедрими на лайки та коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"Надзвичайна Джада";

"Прекрасна красуня";

"У тебе просто дивовижна фігура";

"Яка ти чарівна та сексуальна";

"Ти дуже красива";

"У тебе бездоганне тіло";

"Ти перетворилася на справжню богиню";

"Я остаточно закохався в тебе";

"Дівчинко, ти – еталон досконалості".



Спокусливе фото Джади Фолчі розбурхало мережу / Фото з інстаграму Фолчі

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Джада Фолча – одна з тих красунь, чия армія прихильників росте з кожним днем. Тебе ми закликаємо підписатися на неї. А все для того, щоб ти одним з перших міг насолоджуватися її гарячими фото. Повір, їх буде ще дуже і дуже багато!