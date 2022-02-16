Тату-мастер Джада Фолча похвасталась стальным прессом в красном бикини

Мы с огромным удовольствием следим за Джадой Фолча в инстаграме. А все потому, что тату-мастер выкладывает в сети все новые и новые горячие фотографии.

Не стал исключением свежий пост красавицы. На нем Джада Фолча позирует в красном бикини, выигрышно подчеркивающем ее безупречные формы. Айда вместе с Men 24 наслаждаться порцией соблазна от тату-мастера.

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Эффектное фото понравилось поклонникам Джады Фолчи. Неудивительно, что они были максимально щедрыми на лайки и комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

"Чрезвычайная Джада";

"Прекрасная красотка";

"У тебя просто удивительная фигура";

"Какая ты обаятельная и сексуальная";

"Ты очень красивая";

"У тебя безупречное тело";

"Ты превратилась в подлинную богиню";

"Я окончательно влюбился в тебя";

"Девочка, ты – эталон совершенства".



Соблазнительное фото Джади Фолчи взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Фолчи

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Джада Фолча – одна из тех красавиц, чья армия поклонников растет с каждым днем. Тебя мы призываем подписаться на нее. А все для того, чтобы ты одним из первых мог наслаждаться ее горячими фото. Поверь, их будет еще очень и очень много!