Таємничий Пентагон: чому США поставили міноборони саме там і саме так

Чи є на Землі загадковіша будівля, ніж Пентагон? Мабуть, є – адже кожна людина на свій кшталт розгадує і розуміє загадки.

Однак загадки Пентагона сміливо можна назвати сповненими найбільшої кількості інтриг. Про кілька з них розповімо сьогодні на Men 24.

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Загадки Пентагона

Все в одному

До 1940 року у Сполучених Штатах Америки різні військові відомства зручно розташовувалися у різних містах та будівлях країни від Тихого океану до Атлантичного.

Аж раптом – і це навіть попри те, що тривала Друга світова війна – влада вирішує… Усе міністерство оборони США посадити в одній будівлі. 26 тисяч людей (потім їх стало ще більше).

Так, світова війна вирувала на той час здебільшого у Європі, але ж США могли долучитися до бойових дій у будь-який момент. А тут – таке.

Погодься, якось дивно – от прилетить одна велика бомба, і все, нема міністерства. Армія всієї країни буде повністю обезголовлена. Навіть у Coca-Cola люди, які знають рецепт напою, ніколи не літають в одному літаку…



Усіх керівників армії зібрали в одному місці – в Пентагоні / Фото AP

Курка чи яйце

Попри все президент (на той момент – Франклін Делано Рузвельт) погодився. А архітектори майже миттєво знайшли територію для побудови оборонної цитаделі – в Арлінгтоні, передмісті Вашингтона.

Там була дуже гарна ділянка землі, окреслена з усіх боків п'ятьма дорогами під кутом у приблизно 108 градусів. Дороги сходилися у майже рівнобічний п'ятикутник – який стародавні греки називали "пентагон".

Ніхто не знає, що було спочатку – курка чи яйце. Ніхто не знає, чи то спершу місце під проєкт підбирали, чи робили проєкт вже на знайдене місце.

Хай там як, а будівництво не зупинили ні болотиста місцевість, ні розташоване поруч знамените Арлінгтонське кладовище, де ховали загиблих американських вояків.



Кладовище з військовими не зупинило будівництво Пентагона / Фото wikia.org

Просте пояснення

Як можна пояснити рішення Рузвельта погодитися на такий дивний проєкт? Річ у тім, що в 1940 році відбувалися президентські вибори. І Франклін виставив свою кандидатуру… Втретє.

На той час це не було заборонено законом (відповідну поправку до конституції ухвалили тільки у 1952 році), але йшло всупереч традиціям.

Рузвельт дуже хотів перемогти. А оскільки тодішнє американське суспільство налаштованим було вкрай проти війни, то й кандидат від демократів обіцяв, що в разі його перемоги США до Другої світової не долучаться.

Можливо, для цього й наказав посадити міноборони в одну будівлю: мовляв, дивіться, на нас ніхто не нападе, ми нічого не боїмося, а самі, ясна річ, нікого атакувати не збираємося й поготів.



Рузвельт дуже хотів стати президентом втретє – може, тому й з'явився Пентагон / Фото wikidata

І дрібка конспірології

Пан Платон, знаменитий грецький філософ, найдосконалішою геометричною фігурою називав додекаедр – 12-гранник, складений з 12 пентагонів. Платон стверджував, що саме його "Бог використовував для планування Всесвіту".

Не дивно, що серед конспірологів виникла гіпотеза: Пентагон – це тільки видима частина споруди. А там, під землею, є ще багато поверхів, і загалом міноборони США складається якраз у… Ну, так – платонівський додекаедр.

До речі, пентагон зі вкладеною в нього пентаграмою – це символ знаменитого піфагорійського містичного союзу, заснованого, як бачимо з назви, Піфагором.

Піфагорійці вважали, що їхня емблема не тільки символізує гармонію світобудови, а й здатна формувати гармонію в просторі навколо себе. Які межі його впливу? Що ж – та чи не весь світ.

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