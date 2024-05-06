У США продають текілу, яка не викликає похмілля: її роблять усього з 3 інгредієнтів

Якщо ти любиш текілу і хочеш попрощатися з похмільним головним болем, маємо для тебе хорошу новину: це можна поєднати. У США зявився напій, який цьому посприяє.

Це чиста текіла, яку виготовляють лише з трьох інгредієнтів. Виробник взяв на себе зобов'язання не додавати туди нічого штучного та жодних хімікатів.

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Текіла без похмілля: чим вона особлива

Тож і не дивно, що текіла El Mayor стала популярним напоєм у Сполучених Штатах. Що ж це за три інгредієнти у її складі? Агава, дріжджі та вода.

Текіла El Mayor – це 100% текіла з агави з мексиканського високогір'я. І це справді один із найчистіших алкогольних напоїв на ринку, бо не містить жодних неприємних домішок, навіть підсолоджувачів.

До неї не радять брати лимонні дольки та сіль, ця текіла для того, щоб пити її потроху, смакуючи. Власне, це традиційний мексиканський спосіб, який приємно відрізняється від звичного нам, що змушує часто падати обличчям донизу над унітазами.



Текіла, що не спричиняє похмілля? Так, це реально / Фото El Mayor

У лінійці було 3 унікальні смаки:

El Mayor Blanco – найчистіше вираження натурального аромату агави, що має хрустку, легку консистенцію з відтінком перцю.

El Mayor Reposado – витримують у бочках з білого дуба щонайменше 9 місяців, що надає йому збалансованого смаку та м'якого післясмаку. Він ідеально підходить для коктейлів.

El Mayor Añejo – витримують у бочках з білого дуба від 18 до 36 місяців. Продукт м'який і вишуканий, ідеально підходить, щоб пити чистим або для основи коктейлю "Негроні".

А нещодавно додали ще один смак – El Mayor Extra Añejo, що витримують щонайменше 3,5 року.

пляшка El Mayor від 30 до 80 доларів США, що у перерахунку на наші гроші – від 1200 до 3200 гривень. До України, на жаль, за такою ціною вона не доїде.

Та чи мало б це стати перепоною для справжнього шанувальника текіли?