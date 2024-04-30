Опитування проводили методом телефонного інтерв’ю, участь брали тільки повнолітні – від 18 років. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), частиною якої є ADU, оприлюднила результати у березні 2024 року.

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Чи стали українці менше пити

Загалом зі 100% опитаних понад три чверті (77,4%) заявили, що вживали алкоголь у 2023 році.

21,5% опитаних вказали, що впродовж року стали менше вживати алкоголю.

6,8% – припинили вживати взагалі (за їхніми словами).

Натомість 5,5% почали пити більше, а 2,9% не втрималися після певного часу відсторонення від алкоголю та повернулися до його вживання.

Наскільки часто українці вживали алкоголь у 2023

Половина з тих, хто вживав алкоголь у 2023 році, пили раз на місяць або частіше – 62,7% чоловіків і 40,3% жінок.

З тих, хто не вживав (а це, нагадаємо, 22,6% опитаних), 10,7% не пили ніколи, а 11,9% раніше пили, але вже не п'ють.

а 11,9% раніше пили, але вже не п'ють. Найбільше у 2023 році алкоголь споживала молодь до 29 років – 86,3%.

Понад 80% з людей від 30 до 59 років також пили, а от старших за 60 – тільки 66,5%.

Алкогольна статистика українців за 2023 рік / Інфографіка ВООЗ

Який алкоголь українці торік полюбляли найбільше

Вино – лідер вподобань українців у 2023 році, його пили 56,1% опитаних. Значний показник і у пива – 50,5%. Міцний алкоголь пасе задніх, але зовсім поруч – 49,6%.

Цікавинка: 42,9% опитаних зазначили, що пили алкоголь домашнього виробництва. А проте здебільшого купують люди такого штибу напої все ж у супермаркетах.

Де пили українці?

Переважно дома – 71,3% опитаних про це засвідчили.

У гостях пили лише 47,2%, а в закладах – зовсім мало, усього 14,1%.

На жаль, і на вулиці пили чимало – 9,5%.

Зауважимо, аж 49,2% людей сказали, що з ними траплялися випадки пияцтва у 2023 році, що є доволі значним показником.