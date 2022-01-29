Теран Гілоу ледве прикрила груди в'язаним купальником: ефектне фото моделі

29 січня 2022 , 04:29
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Джерело:

інстаграм Теран Гілоу

Слідкувати за Теран Гілоу в інстаграмі – суцільне задоволення. І тут немає нічого дивного, адже модель регулярно викладає в мережі гарячі фото.

Ми нещодавно розповідали, як Теран Гілоу похизувалася бездоганними формами у в'язаному купальнику. І, як бачиш, цього разу вона вирішила зробити те саме. Щоправда, вибрала іншу модель, яка заледве прикрила її пишний бюст. Гарантуємо, тобі сподобається!

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Не дивно, що світлина надзвичайно сподобалася не лише редакції Men 24, а й прихильникам нашої героїні. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів. Підписники моделі оспівували її красу та захоплювалися бездоганними формами:

  • "Вау, яка ж ти приголомшлива";
  • "Справжня сирена";
  • "Ти сяєш, наче діамант";
  • "Ти просто надзвичайна";
  • "Тобою у цьому бікіні можна милуватися вічність";
  • "Фантастична жінка";
  • "Яка ж ти сексуальна";
  • "Богиня, яка спустилася з небес на землю";
  • "Гаряча та спокуслива";
  • "У тебе просто дивовижне тіло".


Теран Гілоу похизувалася ідеальними формами / Фото з інстаграму Гілоу

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Теран Гілоу викликає непідробний захват. Тож було б дуже дивно, якби ми не нагадали тобі про важливість підписатися на нашу героїню. Це дозволить тобі одним з перших милуватися її гарячими фото. Повір, на тебе чекає ще дуже і дуже багато спокуси.

Автор: Назарій Лазур