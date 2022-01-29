Теран Гілоу ледве прикрила груди в'язаним купальником: ефектне фото моделі
Джерело:інстаграм Теран Гілоу
Слідкувати за Теран Гілоу в інстаграмі – суцільне задоволення. І тут немає нічого дивного, адже модель регулярно викладає в мережі гарячі фото.
Ми нещодавно розповідали, як Теран Гілоу похизувалася бездоганними формами у в'язаному купальнику. І, як бачиш, цього разу вона вирішила зробити те саме. Щоправда, вибрала іншу модель, яка заледве прикрила її пишний бюст. Гарантуємо, тобі сподобається!
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Не дивно, що світлина надзвичайно сподобалася не лише редакції Men 24, а й прихильникам нашої героїні. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів. Підписники моделі оспівували її красу та захоплювалися бездоганними формами:
- "Вау, яка ж ти приголомшлива";
- "Справжня сирена";
- "Ти сяєш, наче діамант";
- "Ти просто надзвичайна";
- "Тобою у цьому бікіні можна милуватися вічність";
- "Фантастична жінка";
- "Яка ж ти сексуальна";
- "Богиня, яка спустилася з небес на землю";
- "Гаряча та спокуслива";
- "У тебе просто дивовижне тіло".
Теран Гілоу похизувалася ідеальними формами / Фото з інстаграму Гілоу
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Теран Гілоу викликає непідробний захват. Тож було б дуже дивно, якби ми не нагадали тобі про важливість підписатися на нашу героїню. Це дозволить тобі одним з перших милуватися її гарячими фото. Повір, на тебе чекає ще дуже і дуже багато спокуси.