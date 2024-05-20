Чоловік жартома зробив ДНК-тест, але результат назавжди змінив його життя

Джек Стіл – технік швидкої допомоги, який став коміком. Майже всі члени його сім'ї пройшли тест ДНК для генеалогічної фірми Ancestry – це сервіс із відстеження родоводу, який обіцяє зіставити новачків з уже наявними користувачами у своїй базі.

Родичі Джека отримали передбачувані результати, тож чоловік не мав жодних підстав вважати, що його ситуація буде іншою. Але приголомшливе одкровення про його походження змінило все.

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Ось історія про ДНК-тести з несподіваним та відкритим кінцем

Стіл пройшов ДНК-тест через Ancestry фактично жартома, щоб, розваги заради, порівняти свою історію з іншими сімейними історіями як по материнській, так і по батьківській лінії. Однак результати виявилися геть несподіваними.

Мій тест показав, що я не є родичем свого батька та всієї його сім'ї. Ми ще нічого не з'ясували, але продовжуємо шукати,

– розповів Стіл.

Стіл поділився своєю історією в інтернеті, сподіваючись отримати пораду від людей, які мали в житті щось подібне. Завдяки його комедійним виступам історія швидко знайшла відгук у мережі.

Коли родина Стіла дізналася результати його ДНК-тесту, вона також була шокована / Ілюстрація freepik

Тест став шоком не лише для Стіла, але й для його родини. Хоча мама Джека сказала, що не здивована, і натякнула, що знає більше про справжню особу біологічного батька свого сина.

В одному з відео, яке комік опублікував у тіктоці, він розповів, що зміг розшукати кількох родичів по батьківській лінії за допомогою тієї ж служби ДНК-тестування. Але вони або нічого не знали про родинний зв'язок зі Стілами, або не виходили на контакт.

Тепер Джек просить людей у мережі допомогти йому віртуально просунути його історію для пошуків таємниць його ж минулого. Він ще не впевнений, яким шляхом піде, щоб здобути відповіді, але, як і в багатьох інших сучасних пошуках, соціальні мережі можуть слугувати розумним місцем для початку.

Возз'єднання з біологічними родичами може початися з шокового ДНК-тесту / Ілюстрація freepik

Чи можуть соціальні мережі з'єднати давно втрачених родичів

Чи має Стіл шанс? Так, адже є подібні успішні приклади.

Дві сестри-близнючки возз'єдналися у Грузії, Емі Квіта й Ано Сартанія, розлучені ще з пологового будинку. Квітія опублікувала відео в тіктоці, яке привернуло увагу Сатанії та її друзів, і це спонукало двох жінок, які спочатку думали, що вони просто двійники, зустрітися. А ДНК-тестування показало, що вони насправді є близнючками.

возз'єдналися у Грузії, Емі Квіта й Ано Сартанія, розлучені ще з пологового будинку. Квітія опублікувала відео в тіктоці, яке привернуло увагу Сатанії та її друзів, і це спонукало двох жінок, які спочатку думали, що вони просто двійники, зустрітися. А ДНК-тестування показало, що вони насправді є близнючками. У 2023 році вчитель зі штату Юта Бенджамін Халлеберг потрапив у заголовки газет – після того, як возз'єднався зі своєю біологічною матір'ю завдяки повідомленню у фейсбуці.

зі штату Юта Бенджамін Халлеберг потрапив у заголовки газет – після того, як возз'єднався зі своєю біологічною матір'ю завдяки повідомленню у фейсбуці. А у 2022 році були історії про дві різні сім'ї, яким вдалося розшукати біологічних родичів, причому одна з них скористалася послугою ДНК-тестування, а інша поділилася своїми історіями в соціальних мережах.

Що стосується Стіла, то чоловік не втрачає надії, що його історія в інтернеті також допоможе розставити крапки над "і" в його родоводі.