Ти не можеш рухатися вперед: 6 ознак, що ти не можеш попрощатися зі своїми колишніми стосунками

Емоційна прив'язаність до колишньої – не найздоровіша річ. Особливо якщо у стосунках були токсичні елементи, і коли ця ситуація стає перешкодою, яка заважає тобі рухатися далі та жити далі.

Наприклад, наука стверджує, що дружити з колишніми – не найкраща ідея. І не тому, що вона монстр або найшкідливіша людина у світі. А тому, що між вами багато спільної історії, і дружба може породити плутанину і навіть тертя, а також вплинути на стосунки з новою партнеркою.

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З іншого боку, приділяти занадто багато часу та енергії колишній також може виснажувати, розчаровувати та завдавати болю. А також призвести до того, що твій процес пошуку того, чого ти насправді хочеш, або пошуку нової партнерки зайде в глухий кут.

Час від часу думати про колишню партнерку і зберігати в пам'яті хороші та погані спогади – це нормально (адже ти можеш ухвалювати кращі рішення в майбутньому і знати, чого ти хочеш, а чого – ні), але ти повинен дійти до точки, коли ти перестанеш чіплятися за минуле.

Ти тримаєшся за свою колишню і не рухаєшся далі? Ці 6 ознак це доводять.

Не обов'язково стирати всі спогади про партнерку після завершення стосунків. Але важливо, щоб ти не зациклювався на них або на тому, що могло б бути. Такі нав'язливі думки можуть заважати твоєму життю, стосункам і діяльності, і вони не допоможуть тобі пережити те, що сталося.

1. Ти стежиш за нею в усіх її мережах і перевіряєш їх щодня

Так, нам усім цікаво життя інших людей, особливо тих, з якими нас пов'язує якась історія і яких більше немає в нашому житті, але всьому є межа.

Це не одне і те ж – натрапити на допис від своєї колишньої та захотіти дізнатися, що там у неї, і докладати постійних зусиль, щоб дізнатися, де вона, що робить, з ким вона і чи правильний її вибір. Ти можеш думати, що це допоможе тобі почуватися краще або спокійніше, але насправді це просто забирає занадто багато твоєї психічної енергії.

2. Тобі постійно цікаво, що вона робить

Коли ти чіпляєшся за щось або когось, ця людина, річ або ситуація займає занадто багато твого ментального простору, постійно з'являється у твоїх думках і є чимось, що дійсно тебе турбує або напружує.

Ознакою того, що ти стаєш жертвою нав'язливої ідеї або ситуації, є той факт, що ти постійно запитуєш себе, що відбувається або що робить людина. І відсутність відповідей викликає у тебе помітний і значний рівень стресу.



Тобі постійно цікаво, де вона та що робить / Фото freepik

3. Тебе турбує думка про те, що вона може мати іншого партнера

Коли ти вже відпустив свою колишню, тебе не дуже хвилює, з ким вона зараз, чим займається, чи рухається далі у своєму житті і чи є у неї новий партнер, з яким вона щаслива.

Але той факт, що тебе це турбує, не означає, що ти хочеш знову зустрітися з цією людиною. А скоріше вказує на те, що є незагоєна рана, і тобі потрібно попрацювати над нею, щоб перестати зациклюватися на цій ситуації.

4. Ти думаєш, що все ще відчуваєш почуття до своєї колишньої

Психолог Ліза Марі Боббі розповіла CNCB Make It, що багато людей можуть плутати нав'язливі думки або зацикленість на цій темі з бажанням і думкою про те, що, можливо, вони все ще мають почуття до своїх колишніх партнерів, коли це більше схоже на захисний механізм у твоїй свідомості, який говорить тобі, що є щось, що тобі потрібно вилікувати.

5. Ти фантазуєш про те, що десь зустрінеш колишню

Терапевт Памела Ларкін розповіла CNCB Make It, що це ще одна чітка ознака того, що ти, можливо, чіпляєшся або одержимий своєю колишньою. І це те, що змушує тебе ходити в ті місця, де, як ти знаєш, часто буває твоя колишня, шукати її в тих місцях, куди ви ходили, коли були разом. Або навіть змінювати свій розпорядок дня, щоб спробувати відповідати розпорядку дня твоєї колишньої партнерки.

Тобі не потрібно змінювати свій розпорядок дня лише для того, щоб уникнути зустрічі з колишньою. Але й не варто цього робити, намагаючись знову зустрітися з цією людиною.



Ти постійно ходиш у ваші улюблені місця та заклади / Фото Drazen Zigic

6. Тобі здається, що ти бачиш цю людину всюди

Ти переконаний, що кожна людина зі схожими характеристиками – твоя колишня, і є історії про речі, місця або ситуації, які змушують тебе вірити, що вона десь поруч? Можливо, твоя колишня і справді десь поруч, але це також є ознакою того, що ти дуже багато думаєш про цю людину, і що ти думаєш про неї автоматично або безконтрольно.

У таких випадках тобі потрібно дихати, зберігати спокій і не йти за людиною, яку ти вважаєш своєю колишньою, щоб підтвердити це, розвернутися і продовжувати робити те, що ти робив.

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Прощатися з колишніми стосунками, особливо коли вони були тривалими та щасливими, вкрай складно. Але це потрібно зробити, щоб нарешті рухатися вперед. Не позбавляй себе цього.