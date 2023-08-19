Ти відштовхуєш геть усіх: 7 звичок, через які тобі ніхто не радий

Щоб комусь сподобатися, справити гарне враження або завоювати друзів, необхідно діяти правильно, навчитися використовувати невербальну мову та мати поведінку, яка допомагає будь-кому проводити з тобою більше часу.

Але ти також повинен враховувати, що є певні речі, які можуть викликати у тебе проблеми в цій сфері, і ти повинен їх уникати. Ти повинен працювати над своїми хорошими якостями, щоб змусити тебе подобатися людям, а також ти повинен визначити свої погані звички, щоб ти міг зупинитися та змінити їх.

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Монополізація розмови

Слід пам'ятати, що розмова складається з двох частин: говоріння та слухання. Важливо, щоб ти не завжди намагався бути тим, хто контролює або веде розмову, щоб ти знав, що це не монолог і що ти повинен залишити простір для інших, щоб висловитися і відчувати, що ти їх слухаєш, і не просто шукати інший простір для продовження розмови.

Людей більше приваблюють ті, хто виявляє до них щирий інтерес, а цього не станеться, якщо ти ніколи не дозволятимеш іншим говорити і завжди здаватиметься, що тобі байдуже, що вони говорять.



Важливо слухати і говорити / Фото freepik

Запізнення

Можливо, запізнення час від часу не дуже серйозна проблема, це може трапитися з усіма нами, і є непередбачені ситуації, які можуть спричинити це (наприклад, дорожньо-транспортна пригода). Але ти повинен зробити все можливе, щоб бути пунктуальним.

Що трапляється, коли ти прибуваєш пізно, ти вказуєш, що не поважаєш час інших людей або те, що вони повинні зробити, що також вказує на те, що ти можеш вірити, що твій час і потреби є єдиними, що мають значення, і це не допоможе нікому.

Весь час у телефоні

Ти один із тих, хто завжди дістає телефон, коли ти на вечірці, за вечерею з друзями чи за трапезою з кимось? Це теж погана звичка, яка викликає погані враження. Так само, як і запізнення, це можна інтерпретувати як знак того, що тобі байдужа інша людина, що ти вважаєш її нудною або що ти не хочеш бути поруч у цей момент.

Якщо тобі справді потрібно стежити за своїм телефоном, для екстреної ситуації або тому, що ти чекаєш важливих новин, тоді чітко повідом про це та намагайся, щоб кількість разів, які ти дивишся на екран, була в межах відповідного ліміту.

Випендрюватися

Наполегливо рекомендуємо розповідати про себе та ділитися своїми досягненнями, оскільки це може допомогти зміцнити зв'язок. Щоб інші дізналися про тебе щось нове та захотіли дізнатися про тебе більше. Але ти повинен знати, що ділитися – це не те ж саме, що хизуватися чи бажати бути завжди тим, хто "перемагає".

Ти повинен мати достатню дозу смирення, знати, як визначити моменти, коли ти можеш поділитися, і ніколи не роби це з тоном зверхності.



Розповідай про щось, але без надмірного хизування / Фото freepik

Скаржишся на інших

Плітки та критика час від часу можуть бути дуже веселими, але не перестарайся. Скарги, негативне ставлення та постійні погані відгуки про інших є однією з причин, чому інші можуть не бажати тебе поруч. Адже негатив заразливий і може створити токсичне середовище.

Недогляд за своєю зовнішністю та гігієною

Догляд за твоїм одягом, особистою чистотою, волоссям і бородою є важливими елементами догляду за собою і можуть зробити тебе більш впевненим у собі, захистити себе і навіть розширити можливості. Крім того, якщо цього не робити, це також свідчить про те, що ти не поважаєш ні інших, ні себе. В результаті, це стає причиною того, чому люди навколо тебе не хочуть зближуватися.

Брехня та виправдання

Ми повинні знати, як розпізнавати, коли ми робимо помилки, коли ми в чомусь винні або коли ми зробили щось, що зашкодило чи вплинуло на іншу людину, не використовуючи брехні чи виправдань, щоб спробувати вийти із ситуації та позбутися наслідків. Якщо ж без брехні не обходиться, то це ознака того, що у тебе низький емоційний інтелект, а також це може бути формою маніпуляції, яка робить тебе менш привабливими чи симпатичними.

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Позбудься цих звичок, якщо не хочеш руйнувати стосунки з людьми, які тобі небайдужі. Якщо ж ти не хочеш міняти себе, то не дивуйся, що тебе можуть уникати та ігнорувати.