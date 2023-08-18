Грубість може мати будь-яку форму, чи то злий коментар, чи зневажливе ставлення до тебе, чи образлива поведінка. Зрештою, ми дізнаємося, як ми ставимося до поведінки, яка є небажаною або вважається грубою в будь-якому випадку. Ось кілька способів поводження з людиною, яка поводиться грубо.

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1. Протистояти людині

Якщо хтось тобі грубіянить, зроби паузу та подихай. Зроби так, щоб людина усвідомила, що вона сказала або зробила те, що не було потрібно в той момент. Якщо людина сама нічого не говорить або не визнає цього, постав таке запитання, наприклад, "Ви це мали на увазі?" або "Ви себе чуєте?"

2. Зберігай спокій

Навіть якщо людина, яка стоїть перед тобою, є найгрубішою людиною, яку ти коли-небудь зустрічав, не втрачай холоднокровності. Це може зіграти тобі на користь, оскільки груба особа може подумати, що її коментарі не бентежать. Намагайся зберігати спокій за будь-яких обставин. Це може змусити їх сумніватися у своїй грубості. Якщо ти станеш вороже ставитися до ситуації, може виникнути непотрібна ескалація.



Зберігай спокій і не поспішай з відповіддю / Фото wayhomestudio

3. Не вдавайся до грубості

Груба поведінка має спіраль. Якщо її не зупинити негайно, вона може поширюватися різними каналами. Цілком очевидно, що твій настрій не буде в порядку після спілкування з грубою або нешанобливою людиною. Але зриватися на комусь іншому неприйнятно, і ти повинен контролювати це за будь-яких обставин.

4. Намагайся бути ввічливим

Щоразу, коли людина явно груба, вона може бути в стані стресу або зіткнутися з якоюсь проблемою. Якщо ти відповідаєш у звичайній ввічливій формі і просто запитуєш: "Все гаразд?", твоє одне запитання може змінити весь хід розмови і перетворити її на розмову, яка потрібна іншій людині.

5. Не сприймай грубу поведінку особисто

Людина, яка тобі грубить, може бути не завжди такою людиною. Різні обставини впливають на чийсь настрій і поведінку протягом дня. Ти можеш спробувати не сприймати цю грубість на свій рахунок.

6. Використовуй гумор, щоб зняти напругу

Груба людина може хвилюватися і напружувати людей навколо. М'який саркастичний коментар, який не зашкодить чиїмось почуттям, може розсмішити інших і зняти напругу в ситуації. Це призведе до короткої перерви для грубої людини, що дозволить їй поміркувати над своєю поведінкою.



Можна пожартувати, щоб розрядити атмосферу / Фото lookstudio

7. Уникай людини

Якщо ти опинився в ситуації, коли ти нічого не можеш зробити в цей конкретний момент або ти вже спробував усе, але людина не зупиняється, ти насправді нічого не можеш з нею вдіяти. Намагайся уникати людини якомога більше. Немає сенсу псувати собі настрій на цілий день через поведінку однієї людини.

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Скористайся цими порадами. Вони допоможуть не лише уникнути конфліктних ситуацій, а й згладжувати кути, якщо зробити цього не вдалося.