Спокуслива дружина популярного актора розбурхала мережу довгими ногами: гаряче фото

Венсан Кассель – справжній щасливчик. Раніше він був одружений з Монікою Беллуччі, а тепер його обраниця – французька модель Тіна Кунакі. 24-річна красуня тішить не лише око актора, а й своїх підписників в інстаграмі. От цього разу вона виклала фото, на якому можна насолодитися її спокусливими вигинами.

На новому фото Тіна Кунакі позує перед фотографом у чорній майці та крихітних шортиках. Саме вони дають нам можливість милуватися довжелезними ніжками 24-річної красуні. Також в кадрі можна побачити зіркового фотографа П'єра-Анжі Карлотті.

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"Змішані відчуття", – написала Тіна під постом.

Не знаємо, на що натякає французька модель. Але можемо з упевненістю зауважити, що у її підписників таких відчуттів немає. Усі вони у захваті від 24-річної красуні:

"Наскільки змішані?", – спитав Венсан Кассель;

"Один з найулюбленіших твоїх образів";

"Надзвичайно гаряча";

"Справжня бомба";

"Маєш приголомшливий вигляд";

"Вау, така сильна";

"Моя королева".

Ми просто наполегливо рекомендуємо підписатися на Тіну Кунакі. На її сторінці в інстаграмі регулярно з'являються спокусливі фото, які не на жарт розбурхують підписників 24-річної моделі!

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