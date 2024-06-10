"Це нудно": яку сцену у Top Gun: Maverick Том Круз захотів перезняти

"Топ Ґан: Меверік" став очікуваним та бажаним поверненням одного з найбільших блокбастерів в історії кіно, що підтвердили й касові збори. Фільм сповнений неймовірних повітряних екшенів, але Тома Круза знудила сцена не з них.

Ця конкретна сцена з Дженніфер Коннеллі була перезнята за наполяганням Круза, що хотів зробити її більш захопливою. Коннеллі грає Пенні, колишню кохану Піта Мітчелла (Круза), яка відновлює стосунки з пілотом, коли той повертається як інструктор у школу "Топ Ґан".

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Акторка розказала про сцену, яку Том Круз захотів перезняти в Top Gun

Їхні сцени у фільмі, звісно, не екшн, вони є романтичним підсюжетом. І от акторка зізналася, що першу версію однієї сцени з ними, де герої разом рушають у плавання, Круз забракував, бо вона була "нудною".

Спочатку ми знімали сцену з вітрильником в Сан-Дієго. Це був красивий човен, ми бачили дельфінів, це було чудово. Ми відзняли сцену, сидимо там, і Том каже: "Ні, це нудно. Це недостатньо швидко. Недостатньо круто. Я хочу, щоб Пенні була дуже сильною",

– згадувала Коннеллі.

Крузу не сподобалося, що море було спокійним. Це, мовляв, не показує, що Пенні – вправна у моряцькій справі. Тому сцена змінила локацію, її перезняли в місці з більш бурхливим морем.

Ми поїхали до Сан-Франциско, де дуже вітряно, і це був зовсім інший досвід. Ми промокли, і вітер. Вийшло набагато краще. Такий жест, коли вона пливе на човні, і це спокійно і мило, дуже відрізняється від того, коли вона пливе на цьому човні, і це справді схоже на високооктановий адреналіновий досвід. Я думаю, що це був чудовий вибір,

– визнала акторка.

А от режисер Джо Ковальські сказав навіть більше – що сцена під вітрилами була найскладнішою для зйомок, і що її знімали тричі, а не двічі, щоб зробити все правильно.

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Справді, Пенні та її стосункам з героєм присвячено не так багато екранного часу, тому кожна секунда була важливою. Тож Пенні постала сильнішим персонажем, а для глядачів сцена стала цікавішою.