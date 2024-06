Депп має за плечима майже 100 фільмів, кліпів і телепроєктів, тобто є плідною фігурою на екранах, яка охопила кілька поколінь, починаючи з 1980-х. А деякі фільми стали справді культовими, як-от "Плаксій", "Едварда Руки-ножиці", "Що гнітить Гілберта Грейпа?", "Сонна лощина". А потім з'явилися "Пірати Карибського моря"…

Дивися також Чому порада "зроби себе незамінним" на роботі – це пастка

Ні, міжнародна слава нікуди не зникла, Депп продовжував зніматися у хороших фільмах, але і в не дуже хороших також. Річ у тім, що він ішов за покликом серця й обирав ролі, які йому подобалися, але – у підсумку не всі вони подобалися глядачу.

Тож ось список 10 найгірших фільмів Джонні Деппа

Щоб ти знав, якщо будеш у цей день передивлятися щось із доробку актора, які з фільмів краще оминути.

Аліса в Задзеркаллі, 2016. Це продовження "Аліси в Країні чудес" 2010 року, також візуально приголомшливий фільм і довгоочікуваний. Але Деппу не вдалося розкрити передісторію Капелюшника, натомість помітний відхід від першоджерела, схожий на ліниву спробу пофантазувати.

Alice Through the Looking Glass: відео трейлера з Rotten Tomatoes Trailers

Трансцендентність, 2014. Депп грає Вілла Кастера, вченого, який працює над проєктом штучного інтелекту і стає мішенню для антитехнологічної організації. Упродовж сюжету ми слідуємо за низкою етичних та екзистенційних дилем, фільм прагне до блиску, але – не дотягує, адже не відповідає на жодне з питань, які ставить. При цьому загалом гра Деппа чудова, тільки-от персонаж нудний.

Transcendence: відео трейлера з Rotten Tomatoes Trailers

Турист, 2010. Це фільм з Деппом та Джолі, тож мав би бути блокбастер, чи не так? Номінований на 3 "Золоті глобуси", фільм намагається досягти балансу між серйозним і краплями гумору, але, зрештою, нічого не виходить. Операторська робота розкішна, та це заслуга мальовничої Венеції, і цього недостатньо, щоб врятувати фільм від заплутаного сюжету та відсутності хімії між двома головними героями.

The Tourist: відео трейлера з moviemaniacsDE

Пірати Карибського моря: Помста Салазара (в оригінал – Мерці не розповідають казок), 2017. Франшиза стала культовою сама по собі й давно, але після перших трьох фільмів іскра тьмяніє, а цей був уже п'ятим. Джек Горобець став одним із найулюбленіших персонажів в новітній історії кіно. Він кумедний і непередбачуваний, але водночас близький і глибоко складний. Талант Деппа бездоганно показував цього персонажа. Однак саме цей фільм став значним відступом від стандартів – ні тобі сюжету з інтригами, ні насичених персонажів.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales: відео трейлера з Walt Disney Studios

Дружина астронавта, 1999. Передумова здається цікавою на папері: вибух у космосі вимагає від двох астронавтів безпечного повернення на Землю, але після повернення вони прокидаються у геть іншому вигляді, ніж мали раніше. Але як для фільму про екстравагантні потенційні наслідки космічних технологій, темп надто низький, що не дає сюжету шансу розвинутися. Тож навіть з відмінною грою Деппа і Шарліз Терон, все це в підсумку падає на дно.

The Astronaut’s Wife: відео трейлера з Rotten Tomatoes Classic Trailers

Самотній рейнджер, 2013. Фільм мав змішані відгуки. Це вестерн-бойовик про Тонто (Депп) і його спогади про те, як вони з Джоном Рідом (Армі Хаммер) намагалися відновити справедливість на американському Старому Заході. Фільм оцінили за операторську роботу та декорації. Але він відверто затягнутий – на 2 години 29 хвилин, з купою невідповідностей і браком фокуса на першоджерелі. Навіть хімія між Деппом і Хаммер не врятувала фільм від поганого загального виконання.

The Lone Ranger: відео трейлера з Rotten Tomatoes Trailers

Ромовий щоденник, 2011. Багато хто високо оцінив гру Деппа і операторську роботу, але нерівномірний темп і відсутність наративного фокуса призвели до розрізненої й звивистої сюжетної лінії. Історія про пригоди Пола Кемпа, молодого і розчарованого журналіста, так і не зачепила глядача. Це фільм, який одразу ж забувається.

The Rum Diary: відео трейлера з Rotten Tomatoes Trailers

Одного разу в Мексиці, 2003. Фільм – за участю Джонні Деппа, Антоніо Бандераса, Сальми Хайєк, Мікі Рурка, Єви Мендес і Віллема Дефо – розгортається навколо персонажа Ель Маріачі, якого грає Бандерас, вправного стрільця-гітариста, що прагне помститися корумпованому агенту ЦРУ Сендсу, якого грає Депп. А проте заплутаному сюжету бракувало фокусу, глядачам важко було зануритися в історію. Також темп фільму переважав над оповіддю. Утім, на диво, він досить добре зібрав у прокаті.

Once Upon a Time in Mexico: відео трейлера з Sony Pictures Home Entertainment

Дев'ята брама, 1999. Це надприродний трилер з Деппом у головній ролі Діна Корсо, недобросовісного торговця рідкісними книгами та експерта з виявлення підробок. Та попри талановиту гру Деппа, фільм постраждав від власного темпу – він швидко стає надто складним для сприйняття, а часом надто повільним.

The Ninth Gate: відео трейлера з TrailersPlaygroundHD

Дон Жуан ДеМарко, 1995. На папері здається чудовим. Зосереджується на коханні, ідентичності та силі уяви. Фільм досліджує історію Джона Арнольда ДеМарко у виконанні Деппа, який вважає себе Дон Жуаном. Здавалося б, фільм за участю Деппа і Марлона Брандо має одразу означати велич, але насправді він занадто заглиблюється в сентиментальність і втрачає фокус.

Don Juan DeMarco: відео трейлера з Rotten Tomatoes Classic Trailers