10 стильних трендів для чоловіків на літо 2024: що вибрати і як поєднувати

Літо 2024 року обіцяє бути теплим і насиченим, і мода для чоловіків мала б бути такою самою. Пропонуємо тобі звернути увагу на низку цікавих трендів, які допоможуть сформувати стильний та сучасний вигляд.

Дотримуючись цих трендів, ти зможеш створити щось неповторне і відчувати себе впевнено в будь-якій ситуації. Не бійся експериментувати та знаходити власний стиль.

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Ось 10 основних трендів, які варто взяти до уваги

Вільні силуети. Невимушені. Забудь про надто тісний одяг, вибирай широкі штани, вільні сорочки, піджаки з просторими плечима. Це не тільки стильно, але й комфортно в спеку.

Невимушені. Забудь про надто тісний одяг, вибирай широкі штани, вільні сорочки, піджаки з просторими плечима. Це не тільки стильно, але й комфортно в спеку. Пастельні кольори. М'які кольори, як-от м'ятний, рожевий, блакитний і лавандовий, додають образу легкості та свіжості. Поєднуй пастельні кольори між собою або з базовими нейтральними відтінками для створення гармонійного образу.

М'які кольори, як-от м'ятний, рожевий, блакитний і лавандовий, додають образу легкості та свіжості. Поєднуй пастельні кольори між собою або з базовими нейтральними відтінками для створення гармонійного образу. Гавайські сорочки. Сорочки з яскравими принтами повертаються в моду. Вони ідеально підходять для літнього відпочинку. Поєднуй їх з простими шортами або джинсами, щоб збалансувати яскравий верх.

Сорочки з яскравими принтами повертаються в моду. Вони ідеально підходять для літнього відпочинку. Поєднуй їх з простими шортами або джинсами, щоб збалансувати яскравий верх. Спортивний шик. Спортивний стиль цього літа він стає більш вишуканим. Вибирай костюми з технічних тканин, штани з акуратним кроєм і стильні кросівки. Цей тренд дозволяє відчувати себе комфортно, маючи стильний вигляд.

Не бійся експериментувати, але й зверни увагу на трендові поради / Фото shopify@thenomadbrodie

Вінтажні елементи. Вінтажні речі знову в моді. Шукай одяг з елементами стилю 70-х, 80-х або 90-х років. Це можуть бути футболки з ретро-принтами, джинси з високою талією тощо. Тільки важливо тримати баланс між вінтажем і сучасністю.

Вінтажні речі знову в моді. Шукай одяг з елементами стилю 70-х, 80-х або 90-х років. Це можуть бути футболки з ретро-принтами, джинси з високою талією тощо. Тільки важливо тримати баланс між вінтажем і сучасністю. Лляні речі. Льон – ідеальний матеріал для літа. Лляні сорочки, штани та шорти не тільки стильні, вони ще й дозволяють шкірі дихати. Обирай одяг з натурального льону для максимального комфорту.

Льон – ідеальний матеріал для літа. Лляні сорочки, штани та шорти не тільки стильні, вони ще й дозволяють шкірі дихати. Обирай одяг з натурального льону для максимального комфорту. Короткі шорти. Вони повертаються в гардероб чоловіків, бо ідеально підходять для активного відпочинку і прогулянок містом. Поєднуй їх із простими футболками або поло.

Вони повертаються в гардероб чоловіків, бо ідеально підходять для активного відпочинку і прогулянок містом. Поєднуй їх із простими футболками або поло. Яскраві принти. Не бійся експериментувати з ними. Квіти, геометричні візерунки, смуги – всі ці принти додадуть образу індивідуальності. Головне – дотримуватися міри й не поєднувати надто багато яскравих елементів одночасно.

Не бійся експериментувати з ними. Квіти, геометричні візерунки, смуги – всі ці принти додадуть образу індивідуальності. Головне – дотримуватися міри й не поєднувати надто багато яскравих елементів одночасно. Аксесуари. Це важлива частина будь-якого образу. Цього літа в моді стильні сонцезахисні окуляри, капелюхи, браслети та годинники. Вибирай аксесуари, які доповнюють твій стиль і додають йому індивідуальності.

Це важлива частина будь-якого образу. Цього літа в моді стильні сонцезахисні окуляри, капелюхи, браслети та годинники. Вибирай аксесуари, які доповнюють твій стиль і додають йому індивідуальності. Екологічна мода. Вибирай одяг з органічних матеріалів, підтримуй бренди, які дбають про довкілля. Це не тільки модно, але й корисно для планети.

Трендові речі можна вдало поєднувати, важливо тільки тримати баланс / Фото halayalex@freepik

Як комбінувати різні стилі для створення модного образу: