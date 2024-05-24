У 1955 році іспанський художник докладно розповів журналістам про найпотужніший символ своєї мистецької ідентичності – вуса. Перекажемо тобі найцікавіше на Men 24.

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Далі розповів, як йому вдалося відростити такі вуса та що вони означали

Для створення таких вусів Сальвадор Далі використовував один дуже натуральний продукт – фініки. Він змащував ними трохи вуса, і вони залишалися на весь день дуже ефектними.

Згодом художник почав застосовувати віск Pinaud – це французький бренд, який існує з 1810 року. Марсель Пруст користувався таким самим, але його вуса, як висловився Далі, були "трохи депресивними й меланхолійними".

Мої вуса, навпаки, дуже веселі, дуже гострі, дуже агресивні,

– сказав Далі

З 1930-х років Сальвадор Далі носив вуса, але спочатку вони були відносно скромні, засновані на образі популярного тоді американського актора Адольфа Менджоу. З роками вуса художника, як і сила його уяви, продовжували рости.

Сальвадор Далі у 1929, коли вуса лише починали проявляти свою ідентичність / Фото Man Ray Trust, ARS, ADAGP

До 1940-х років Далі відрощував і укладав вуса до все більш драматичної висоти, їхні закручені кінці вже нагадували іншого раннього іспанського художника, Дієго Веласкеса.

Характерне волосся на обличчі Далі слугувало сміливою заявою про наміри, втілюючи бунт, творчість, нешанобливість, індивідуальність.

творчість, нешанобливість, індивідуальність. Його вуса стали таким же ретельно створеним образом, як і його публічний імідж, як і його картини, що зіштовхували глядачів з абсурдом.

Це посприяло закріпленню образу Далі у свідомості публіки, драматичним візуальним сигналом для ексцентричного духу, що визначав мистецьку індивідуальність художника.

Далі у 1973 – так само зі своїми знаковими вусами / Зображення AP

Містичний факт. Коли тіло Далі ексгумували для тесту на батьківство у 2017 році, майже через три десятиліття після його смерті у 1989, його вуса були все ще повністю цілими, схожими на стрілки годинника, що показували 10:10.



Нарсіс Бардалет, який відповідав за бальзамування тіла Далі, в інтерв'ю RAC1 згадував: "Це було схоже на диво... Його вуса з'явилися рівно о 10:10".

Як і належить мистецьким брендам, образ Далі виявився напрочуд довговічним. Його сюрреалістичний силует прикрашає все – від ювелірних прикрас до кавових чашок, і навіть був намальований на літаку авіакомпанії Delta Air Lines у 2010 році.

Того ж року опитування Movember, щорічного заходу з відрощування волосся на обличчі, визнало вуса Далі найвідомішими вусами всіх часів і народів.