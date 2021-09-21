Тренер Пол Склар показав, як ефективно та швидко наростити литкові м'язи

Забудь ці безглузді жарти про пропуск дня ніг. Тренування литок може допомогти поліпшити силу нижньої частини тіла та підвищити загальну спортивну здатність тіла. А ще воно забезпечить силу та стабільність у щиколотках, які будуть дуже корисними – буквально – у міру того, як ти стаєш старшим.

Але ж не завжди легко наростити м'язи ікри. Генетика, безумовно, впливає на здатність твого тіла розвивати силу та розмір у певних областях. Але, як підкреслює тренер Пол Склар у недавньому відео на ютубі, у більшості випадків ти можеш подолати плато у прирості литок, змінивши свою техніку.

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Усього 1 вправа дозволить наростити м'язи ікор ніг

Єдине обладнання, яке тобі знадобиться для цієї вправи, – це стандартний пояс для відтискань та диск. Після того, як ремінь буде прикріплений до твоєї талії, а вага – до ланцюга, заправ диски між колін. Потім кілька разів підіймайся, вставши навшпиньки. Після цього опускайся з контролем.

Цю вправу тренер Пол Склар рекомендує виконувати протягом хвилини.

Дивися на відео, як правильно нарощувати литкові м'язи:

Ключовим моментом тут є використання значної, але прийнятної ваги у поєднанні з великим обсягом. Тепер, щоб отримати максимальну віддачу від цієї вправи, спробуй уявити, що ти намагаєшся заглянути за високу цегляну стіну, щоб побачити, що розташовано за нею,

– каже тренер.

А ще він закликає переконатися, що ти вибрав вагу, з якою зможеш впоратися протягом 60 секунд без відпочинку. Виконуй по 5 підходів, відпочиваючи по 1 – 2 хвилини між ними.

Для досягнення бажаного результату потрібно підходити до цієї вправи свідомо. Глянь, як Склар рухається. Він не стрибає вгору та вниз, наче кролик. Він робить акцент на концентричному підйомі, робить паузу, щоб добре напружити верх, а потім уже опускається вниз ексцентричним рухом під контролем.

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Візьми на озброєння хитрість від тренера Пола Склара. З його допомогою ти зможеш додати бажаного рельєфу ногам!