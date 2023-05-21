Витисни максимум з прогулянки у парку: круті вправи, які можна виконати на лавці

Ми продовжуємо підшукувати для тебе вправи, які допоможуть стати на кілька кроків ближчим до тіла своєї мрії. До твоєї уваги вправи, які можна виконати під час прогулянки у парку.

Ними поділився фітнес-тренер Володимир Сидорук. За його словами, для виконання цих вправ знадобиться стілець. Але можна взяти на озброєння також лавку у парку. Наприклад, після пробіжки.

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Комплекс вправ зі стільцем або лавою

Важливо! Перед будь-яким тренуванням необхідно робити розминку. Пам'ятай, що це дозволяє розігріти м'язи, а також уникнути небажаного травматизму.

Порада від тренера: "Щоб не відволікатися на рахунок кількості повторень, працюємо на час за таймером".

Приділяти кожній вправі потрібно 30 або 40 секунд. Усе залежить від рівня твоєї витривалості. Що стосується відпочинку між вправами, слід приділяти йому 10 – 15 секунд. Саме тренування відбувається за круговою схемою.

Рівень навантаження збільшуємо завдяки швидкому виконанню вправ або ж обираючи складніші варіанти. Якщо ж складно, тоді навпаки працюємо повільніше та в простіших версіях вправ,

– закликає тренер.

Як правильно виконувати вправи: дивися на відео

Експерт закликає виконати щонайменше 3 – 4 кола цих вправ. Це дозволить досягнути бажаного результату. Ми ж додамо, що ці вправи ти можеш як виконувати окремо, так і додати до своєї тренувальної рутини.

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Не забувай, що після виконання вправ слід робити заминку та стретчинг цільових м'язів. Це дозволить їм краще відновлюватися та мінімізувати больові відчуття наступного дня.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.