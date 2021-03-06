Виклик супергероїв: як тренується Себастіан Стен для зйомок у "Соколі і Зимовому солдаті"

Чіткі плечі, сильні біцепси та грудні м'язи, шість кубиків. Себастіан Стен тепер готовий до прем'єри серіалу про супергероїв "Сокіл і Зимовий солдат", який вийде на Disney + 19 березня. Актор завжди у формі, адже ми вже бачили його у "Месниках". Тепер же нам відомо, які вправи виконує 38-річний актор!

Ден Саладіно, його тренер, працює з голлівудськими зірками. Він не лише працює над їхніми тілами, а й готує до зйомок у бойовиках і супергеройських фільмах. Наприклад, раніше він тренував Г'ю Джекмана для "Росомахи". Він і Стен розробили програму тренувань, яку називають "Викликом супергероїв".

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Це 4 тижні вправ з гантелями для тренування вдома або тренажерному залі.

"Я зустрів Себастіана 8 або 9 років тому, коли він готував шоу для Бродвею, де він повинен був бути без сорочки. Він сказав мені, що хоче мати кращий вигляд оголеним, і я тренував його. Тепер ми друзі, і я також підготував його до ролі Бакі Барнса у "Соколі і зимовому солдаті", – розповів тренер.

У новому серіалі Disney + Стен – колишній солдат Другої світової війни, який експериментує з сироваткою суперсолдата, якому КДБ промиває мізки. Таким чином, він проводить наступні 70 років у ролі кілера, що змушує його протистояти своєму другові Капітану Америці.

Найбільшою проблемою Саладіно на цьому новому тренінгу було перетворити тіло Стена на суперсолдата, здатного протистояти всім і кожному: як з точки зору обсягу м'язів, так і з точки зору тренованості.

"Цього разу мова також йшла про набір м'язів. Але витривалість та спритність також були дуже важливими", – підкреслює зірковий тренер.

Вуглеводи важливі

За словами Саладіно, ключова помилка під час таких тренувань – відмова від вуглеводів. Він вважає їх основним паливом для успішності. А коли ти старанно тренуєшся та використовуєш це паливо, у результаті з'являється більше м'язів.

"Ти повинен підтримувати кількість вуглеводів, а також білків і корисних жирів", – наголошує він на збалансованості раціону.

При правильному харчуванні, тренуватися буде легше. Себастіану потрібно було виділити плечі, щоб досягнути V-подібної статури. Тож він виконував кардіо, а потім брався за підйом важких предметів.

"Стен любить бігати, і це не найкращий спосіб набрати м'язову масу. Тому мені довелося трохи сповільнити його. Ми замінили біг на велотренажер. А для інтенсивніших кардіотренувань ми, наприклад, пішли на тягу на санях", – додав Саладіно.

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Тренування Себастіана Стена для "Сокола і Зимового солдата"

Основна робота була фундаментальною. Тренування відбувалося по круговій схемі: з планками, скручуванням, підйомом ніг, ударами по плечу та силовими вправами.

1. Берпі

10 підходів по 45 секунд і відпочинок ще 45 секунд.

2. Копенгагенське залізо

3 підходи по 30 секунд на кожну сторону, без відпочинку.

3. Вихідна планка

3 підходи по 10 повторень без відпочинку.

4. Мертвий жук

3 підходи по 10 повторень на кожну сторону, без відпочинку.

5. Відведення плеча

3 підходи по 10 повторень на кожну сторону з відпочинком від 30 до 60 секунд.

Спробуй виконувати ці вправи, щоб отримати рельєф як у Себастіана Стена. Ба більше: вони ще й зроблять тебе сильнішим, а також на трохи наблизять до супергероїв.

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