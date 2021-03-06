Виклик супергероїв: як тренується Себастіан Стен для зйомок у "Соколі і Зимовому солдаті"

Джерело:Men's Health
Чіткі плечі, сильні біцепси та грудні м'язи, шість кубиків. Себастіан Стен тепер готовий до прем'єри серіалу про супергероїв "Сокіл і Зимовий солдат", який вийде на Disney + 19 березня. Актор завжди у формі, адже ми вже бачили його у "Месниках". Тепер же нам відомо, які вправи виконує 38-річний актор!
Ден Саладіно, його тренер, працює з голлівудськими зірками. Він не лише працює над їхніми тілами, а й готує до зйомок у бойовиках і супергеройських фільмах. Наприклад, раніше він тренував Г'ю Джекмана для "Росомахи". Він і Стен розробили програму тренувань, яку називають "Викликом супергероїв".
Це цікаво Бодибілдер виконав відразу усі вправи Шварценеггера: відео божевільного челенджу
"Я зустрів Себастіана 8 або 9 років тому, коли він готував шоу для Бродвею, де він повинен був бути без сорочки. Він сказав мені, що хоче мати кращий вигляд оголеним, і я тренував його. Тепер ми друзі, і я також підготував його до ролі Бакі Барнса у "Соколі і зимовому солдаті", – розповів тренер.
У новому серіалі Disney + Стен – колишній солдат Другої світової війни, який експериментує з сироваткою суперсолдата, якому КДБ промиває мізки. Таким чином, він проводить наступні 70 років у ролі кілера, що змушує його протистояти своєму другові Капітану Америці.
Найбільшою проблемою Саладіно на цьому новому тренінгу було перетворити тіло Стена на суперсолдата, здатного протистояти всім і кожному: як з точки зору обсягу м'язів, так і з точки зору тренованості.
"Цього разу мова також йшла про набір м'язів. Але витривалість та спритність також були дуже важливими", – підкреслює зірковий тренер.
За словами Саладіно, ключова помилка під час таких тренувань – відмова від вуглеводів. Він вважає їх основним паливом для успішності. А коли ти старанно тренуєшся та використовуєш це паливо, у результаті з'являється більше м'язів.
"Ти повинен підтримувати кількість вуглеводів, а також білків і корисних жирів", – наголошує він на збалансованості раціону.
При правильному харчуванні, тренуватися буде легше. Себастіану потрібно було виділити плечі, щоб досягнути V-подібної статури. Тож він виконував кардіо, а потім брався за підйом важких предметів.
"Стен любить бігати, і це не найкращий спосіб набрати м'язову масу. Тому мені довелося трохи сповільнити його. Ми замінили біг на велотренажер. А для інтенсивніших кардіотренувань ми, наприклад, пішли на тягу на санях", – додав Саладіно.
Варте уваги Тренування Джейсона Борна: як наростити м'язи з допомогою власної ваги
Основна робота була фундаментальною. Тренування відбувалося по круговій схемі: з планками, скручуванням, підйомом ніг, ударами по плечу та силовими вправами.
Спробуй виконувати ці вправи, щоб отримати рельєф як у Себастіана Стена. Ба більше: вони ще й зроблять тебе сильнішим, а також на трохи наблизять до супергероїв.
Читай також Зірка UFC кинув усім 10-секундний виклик: його зможе виконати не кожен