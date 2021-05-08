Твоє тіло буде горіти: тренування, яке здатне спалити 1000 ккал за годину

Робота над власним тілом потребує наполегливості та витривалості. Особливо, якщо є необхідність позбутися зайвої ваги. До твоєї уваги тренування, за допомогою якого можна спалити 1000 ккал за годину. Візьми на озброєння!

Лови 10 крутих вправ, які допоможуть спалити 1000 ккал за годину. Гайда тренуватися та ставати кращою версією себе вчорашнього!

Варте уваги 5 способів схуднути до літа, які має взяти на озброєння кожен чоловік

1. Спринт на похилій біговій доріжці

Сети: 3 / Повторення: 4%, 8%, 12% кут нахилу по 60 секунд / Відпочинок: 60 секунд (стрічка продовжує рухатися)

Встанови кут нахилу бігової доріжки та біжи на повній швидкості протягом встановленого часу.



Тобі потрібно бігти на біговій доріжці на максимальній для себе швидкості / Фото Unsplash

2. Махи гирями

Повторення: 60 секунд

Постав гирю на 50 – 100 сантиметрів перед собою. Встань, ноги трохи ширше плечей, зігни ноги в колінах, нахилися вперед і візьмися за ручки обома руками. Випрями спину, задій косі м'язи, щоб перенести вагу між ніг (не качай занадто глибоко) і штовхай стегна вперед, стрімко підтягуючи гирю до висоти плечей, тримаючи руки прямо перед собою. Повернися у вихідне положення та повтори без пауз.

3. Відтискання в долоні

Повторення: 60 секунд

Встань у положення відтискання, руки на ширині плечей, спина пряма. Опусти груди, поки вони майже не торкнуться землі, і різко підштовхни себе вгору. Ляскай в долоні перед приземленням і відразу переходь до наступного відтискання.



Під час відтискання тобі потрібно ляскати в долоні перед приземленням / Фото flabfix

4. Ряд відступників

Повторення: 60 секунд

Встань у положення відтискання, взявшись за ручки двох гантелей. Утримуючи прес у напрузі, опусти праву гантелю до преса та повернися у вихідне положення. Повтори те ж саме з лівою гантеллю. Це одне повторення.

5. Берпі з медболом

Повторення: 60 секунд

Встань у положення відтискання, поклавши руки на медбол. Підійми обидва коліна до грудей і стрибни вгору, піднімаючи м'яч над головою, щойно ти стрибнеш.

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6. Спринт на похилій доріжці

Повторення: 60 секунд, нахил 0,5% на швидкості 14 км/год, 18 км/год, 22 км/год / Відпочинок: 45 секунд (доріжка все ще рухається)

Встанови кут нахилу бігової доріжки та біжи на повній швидкості протягом встановленого часу.



Влаштовуй собі спринт на похилій біговій доріжці / Фото Unsplash

7. Відтискання

Повторення: 60 секунд

Візьмися за поперечину станції для відтискань долонями всередину і випрямити руки. Повільно опускайся, поки твої лікті не будуть під прямим кутом, стежачи за тим, щоб вони впиралися у твоє тіло й не виходили назовні. Підіймися та повтори.

8. Присідання з гирями

Повторення: 60 секунд

Встань, ноги трохи ширше плечей. Візьми гирі у кожну руку та тримай руки перед грудьми долонями один до одного. Зігни ноги у колінах і присядь, утримуючи гирі у тому ж положенні. Переконайся, що ти не вигинаєш спину. Ти виконуєш це, постійно скорочуючи сідниці. Підіймися і повтори.

9. Перевернутий ряд знизу

Повторення: 60 секунд

Помісти одну штангу в стійку на рівні стегон. Тримай її ширше плечей, хватом знизу і рукою під ним. Встань, витягнувши п'яти, поставивши ступні перед собою, а руки повністю витягнуті. Твоє тіло повинне бути прямим від плечей до щиколоток. Стисни руки у ліктях, щоб підтягнути груди до перекладини. Під контролем опустися назад у вихідне положення.



Для виконання цієї вправи тобі знадобиться штанга / Фото Unsplash

10. Російський твіст

Повторення: 60 секунд

Сядь та тримай корпус, витягнувши руки та ноги від підлоги. Швидко обертай верхньою частиною тіла з боку в бік.

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Спробуй виконати ці вправи, щоб спалити максимум калорій. Твоє тіло буде тобі вдячним!