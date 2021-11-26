Тренуйся у готельному номері: вибуховий комплекс вправ з власною вагою
Джерело:інстаграм Остіна Ґраветта
У міжсезоння подорожувати не лише дуже цікаво, а й надзвичайно вигідно. Але це не означає, що потрібно випасти з режиму тренувань на тиждень, а то й кілька. До твоєї уваги вибухове тренування з власною вагою, яке можна і потрібно виконувати у готельному номері.
Цими вправами поділився фітнес-тренер Остін Ґраветт. З їхньою допомогою ти зможеш не лише підтримувати своє тіло у формі, а й удосконалювати його.
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Потужне тренування з власною вагою
Повернувся до Остіну. Виконав це тренування для всього тіла за 5 хвилин. Усе в номері готелю в перервах між заходами,
– розповів тренер.
- Степ-альпініст
- Бокові випади
- Альпініст вбік
- Випади у стрибках
- Діагональний альпініст з відтисканнями
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:
Усього варто виконувати ці вправи у 5 раундах. Вони можуть бути як суперсетом у тих випадках, коли у тебе недостатньо вільного часу, так і частиною твого звичного тренування.
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Текст публікації Остіна Ґраветта:
Готельний номер. Усе тіло.
Повернувся до Остіну. Виконав це тренування для всього тіла за 5 хвилин. Усе в номері готелю в перервах між заходами.
Повне тренування:
Степ-альпініст
Бокові випади
Альпініст вбік
Випади у стрибках
Діагональний альпініст з відтисканнями
30 секунд увімкнення / відпочинок 30 секунд
5 раундів