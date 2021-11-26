Тренируйся в гостиничном номере: взрывной комплекс упражнений с собственным весом

В межсезонье путешествовать не только очень интересно, но и очень выгодно. Но это не значит, что нужно выпасть из режима тренировок на неделю, а то и несколько. К твоему вниманию взрывная тренировка с собственным весом, которую можно и нужно выполнять в гостиничном номере.

Этими упражнениями поделился фитнес-тренер Остин Граветт. С их помощью ты сможешь не только поддерживать свое тело в форме, но совершенствовать его.

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Мощная тренировка с собственным весом

Вернулся к Остину. Выполнил эту тренировку для всего тела за 5 минут. Все в номере гостиницы в перерывах между мероприятиями,

– рассказал тренер.

Степ-альпинист Боковые выпады Альпинист в сторону Выпады в прыжках Диагональный альпинист с отжиманиями

Мы напоминаем, что тебеС ее помощью разогреются мышцы, а также повысится производительность.Совет от тренера:

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Всего следует выполнять эти упражнения в 5 раундах. Они могут быть как суперсетом в тех случаях, когда у тебя недостаточно свободного времени, так и частью твоей привычной тренировки.

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Текст публикации Остина Граветта:

Гостиничный номер. Все тело.

Вернулся к Остину. Выполнил эту тренировку для всего тела за 5 минут. Все в номере отеля в перерывах между мероприятиями.

Полная тренировка:

Степ-альпинист

Боковые выпады

Альпинист в сторону

Выпады в прыжках

Диагональный альпинист с отжиманиями

30 секунд включение / отдых 30 секунд

5 раундов