Самотній батько поділився 3 порадами з побачень для таких, як він сам

В інтернеті є безліч порад щодо знайомств, але зазвичай вони призначені для молоді або дорослих людей, які ще не мали сім'ї та дітей. Однак один чоловік вирішив це змінити.

Глен Вілсон опублікував у тіктоці відео, що привернуло увагу до проблем знайомств одиноких батьків. 52-річний Вілсон дав кілька порад таким батькам-одинакам, як він сам, які намагаються знайти собі пару й одночасно виховують дітей.

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Три поради щодо знайомств для батьків-одинаків

Вілсон наголосив, що його поради ґрунтуються на особистому досвіді. Коли його 17-річний шлюб розпався, він став основним опікуном двох дітей. Знадобилося чимало часу, щоб пристосуватися та відновити впевненість у собі.

Самотні батьки зрештою починають знову ходити на побачення, і в них тут виникають питання / Фото freepik

Приблизно через півтора року чоловік вирішив знову спробувати ходити на побачення. Для цього він начитався чимало порад, але всі вони якось не так працювали. Тоді він сам почав створювати тіктоки, щоб "спробувати повернути трохи надії" батькам-одинакам.

Я хотів, щоб моя сторінка стала гаванню позитиву і підтримки, особливо для тих, хто відчуває себе безправним або покинутим на узбіччі,

– сказав він.

Вілсон почав створювати тіктоки для батьків-одинаків: дивися відео з порадами

Поради Вілсона лаконічні, але містять загальні проблеми й пастки, пов'язані зі знайомствами з батьками-одинаками:

По-перше, не поспішати. Дуже легко поспішити, коли ти сумуєш за відчуттям того, що хтось є поруч. Однак дуже важливо бачити людей, а не лише ті прогалини, які вони заповнюють у житті.

Дуже легко поспішити, коли ти сумуєш за відчуттям того, що хтось є поруч. Однак дуже важливо бачити людей, а не лише ті прогалини, які вони заповнюють у житті. По-друге, не залучати дітей. Батьки часто похапцем знайомлять своїх дітей з новими коханцями, але Вілсон закликає їх спочатку тримати ці світи окремо. І тільки коли все ставатиме серйознішим, можна буде обрати спокійне нейтральне місце для знайомства з дітьми, де кожен може просто поспілкуватися і бути собою. Діти при цьому повинні відчувати себе в безпеці й бачити, що їхні батьки щасливі з кимось новим.

Батьки часто похапцем знайомлять своїх дітей з новими коханцями, але Вілсон закликає їх спочатку тримати ці світи окремо. І тільки коли все ставатиме серйознішим, можна буде обрати спокійне нейтральне місце для знайомства з дітьми, де кожен може просто поспілкуватися і бути собою. Діти при цьому повинні відчувати себе в безпеці й бачити, що їхні батьки щасливі з кимось новим. По-третє, слухати своїх дітей. Якщо діти вагаються щодо твоїх нових стосунків, вислухай їх. Почуття дітей мають значення, вони ж головний пріоритет у житті кожного з батьків. Вілсон радить молодим людям, що зустрічаються на побаченнях, "додавати щастя родині, а не ділити увагу".

Ну, і, звісно, треба бути відвертим з самого початку щодо дітей: "Люди повинні знати, що я приїжджаю з цілим пакетом".