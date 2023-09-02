Три причини, через які найчастіше сваряться пари: як уникнути конфліктів

Якщо терапевти та експерти з питань стосунків щось і знають, то це те, що є основними причинами, через які пари найчастіше сваряться.

І немає сумнівів, що найчастіше їм доводиться вислуховувати скарги, пов'язані з цими проблемами, коли пари приходять до їхніх кабінетів.

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Розбіжності починаються тут, і з часом, коли ці питання не вирішуються, стосунки страждають і можуть навіть закінчитися розлученням. Однак, якщо ми знаємо, що це за причини, і знаємо, як з ними боротися, ми можемо вберегти себе від багатьох страждань у майбутньому.

Очевидно, що міф про те, що щасливі пари не сперечаються, є одним з найбільших міфів, і він абсолютно неправдивий. Головне – знати, як з цим справлятися, і вміти рухатися далі, щоб обидві сторони були щасливі. Але якщо ми також зможемо значною мірою уникати цих конфліктних моментів, ми вже дещо збережемо.

Як пояснює у своєму блозі на Psychology Today експерт зі стосунків Журдан Треверс, найпоширенішими причинами суперечок у парі є: гроші, секс і хатня робота. Якщо ти зустрічаєшся з однією людиною роками або перебуваєш у тривалих стосунках, швидше за все, у тебе була не одна розмова на ці теми.

Боротьба за сімейні фінанси є однією з найпоширеніших і найпроблемніших, каже Треверс, і часто не може розв'язати проблему. Дослідження радять об'єднати фінанси обох сторін, щоб забезпечити більшу прозорість, вони почувалися більш згуртованими, а витрати, за необхідності, розглядалися більш ретельно.

Це призводить до кращих навичок управління грошима та однакових цілей щодо їх витрачання, не кажучи вже про те, що таким чином стосунки тривають довше.



У стосунках пари можуть сваритися також через гроші / Фото Drazen Zigic

Секс – друге найбільш обговорюване питання. Бажання одного і потреби іншого не завжди збігаються. А це означає, що одна або обидві сторони можуть залишитися незадоволеними. Проблема в тому, що іноді важко говорити про це, тому що ми не знаємо, як це сприйме інша людина. Але якщо ми хочемо, щоб стосунки працювали, це потрібно зробити.

Психологи рекомендують "сексуальну уважність" або відкрите і чесне спілкування. Це єдиний спосіб вирішити конфлікт, а ще краще – уникнути його з самого початку. Якщо ми зможемо пояснити і донести, чого ми хочемо, а також зрозуміти, що потрібно нашому партнеру, все може скластися значно краще.

І останнє, але не менш важливе: суперечки через домашню роботу, що не дивно, з'являються все частіше і частіше. Хоча це поступово змінюється, реальність така, що більший тягар домашніх обов'язків лягає саме на плечі жінки. Що стосується решти причин, то розмова про це – єдине, що можна зробити, щоб уникнути конфліктів.

Це не повинно бути обов'язковим, але при хорошій комунікації з обох сторін баланс може бути врівноважений. Згідно з дослідженнями, пари, в яких хатня робота розподілена 50/50, відчувають більше сексуального задоволення. Можливо, ця відмовка нарешті скоригує шальки терезів.

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Пам'ятай, що у парі потрібно працювати. Як над собою, так і над стосунками. Тож нехай проблеми, перелічені нами вище, не стають катастрофою та не руйнують щастя між вами.