Це просте питання дозволить зробити секс максимально приємним

Чи хотів би ти стати кращим у сексі? Ясна річ, що хотів би. Здавалося б, для цього потрібно вивчити тисячі нових поз, десятки рольових ігор або прийомів. Насправді ж можна просто поставити партнерці одне просте питання.

У всіх сферах нашого життя можна удосконалювати свої скіли. Особливо, коли мова йде про секс і стосунки. Тож не зайвими у цьому питанні будуть поради експертів, які точно знають, що кажуть.

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Звичайно ж, є приємні й авантюрні пози, є різні техніки та підказки, є гаджети та іграшки. Але є дуже висока ймовірність, що вподобане тобою зовсім не припаде до душі твоїй партнерці. Тоді що робити? Правильно, ставити питання!

Ніхто не може читати думки інших. Тому, за словами секс-експертки, доктора Емілі Морс, кожен повинен ставити ключове питання. Воно допоможе досягнути кращих результатів, а також отримати максимум від цього приємного заняття.



Достатньо поставити одне питання, щоб секс став кращим / Фото Unsplash

Яке питання варто поставити під час сексу?

Емілі Морс каже, що зв'язок – ключ до здорового сексуального життя. А рекомендує вона спитати у твоєї другої половинки "Тобі подобається?".

У цьому питанні немає нічого незвичайного, але якщо поставити його тій, хто лежить поруч з тобою у ліжку, ти зможеш зрозуміти:

що їй підходить зараз;

чи підходить їй те, що ти робиш;

чи потрібно щось змінити (кут, ритм, глибину).

Загалом це питання дозволяє зрозуміти, чи працюють усі твої старання у конкретно цей момент.

Емілі Морс знає, про що говорить. Вона додала: "Один з найспекотніших моментів у житті – коли пара запитує один одного: "Тобі це подобається?".

Поставивши це питання, ти позбудешся самотніх роздумів або необхідності вгадувати, чи ти все робиш правильно. Погодься, не завжди по її виразу обличчя можна розпізнати задоволення. Можливо, вона думає про фільм, який вчора переглянула з друзями?

А ще "тобі подобається?" відкриває бесіду, дозволяючи партнерці спитати у тебе те ж саме. Це дарує нагоду з'ясувати, що припало до душі вам обом. А ще це суттєво зміцнює зв'язок між вами.



Це питання дозволить не вгадувати, чи все ти робив правильно / Фото Unsplash

Це доволі просте питання, але воно дозволяє тобі краще контролювати те, що відбувається та як відбувається. У тебе підвищується можливість уникнути плутанини, непорозумінь або зустрічей, які в результаті викликають лише розчарування.

Дехто з нас очікує, що наші партнери інтуїтивно знають наші сексуальні бажання. Але це рідко можливо. Дозволяючи тим, хто перебуває з нами в ліжку, повідомляти нас, коли щось робиться правильно, ви отримуєте більше задоволення, глибший зв'язок та краще спілкування в інших сферах життя. Це ключ до сексуального успіху,

– підкреслює вона.

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А ще це питання можна використовувати в інших сферах життя. Наприклад, під час приготування їжі. Це дозволить уникнути ситуацій, коли комусь щось не надто подобається, але він про це не наважується сказати. Тож візьми на озброєння це питання, щоб прокачати свій успіх не лише у ліжку, а й у багатьох інших житейських ситуаціях.