"Це жорстоко, чувак": день ніг Двейна Джонсона розбив тренера

Тренер і блогер Джої Сатмарі регулярно кидає собі доволі непрості виклики. Цього разу він вирішив спробувати виснажливе денне тренування ніг Двейна "Скелі" Джонсона.

Як добре, що Джої Сатмарі не лише тренер, а й блогер. Це дозволило нам побачити, як він справлявся з доволі непростим тренуванням Двейна Джонсона.

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Тренування складається з розгинання / згинання ніг, складного жим, ланцюгових випадів, присідання з піт-акулою, а також присідань зі штангою. Усі ці вправи виконуються гігантськими сетами. Це означає, що Сатмарі виконуватиме їх послідовно, відпочиваючи лише наприкінці раунду.

Тренування ніг Двейна Джонсона розбило тренера

Сатмарі починає з розгинання та згинання підколінних сухожиль. Це своєрідна розминка, яку виконує "Скеля". Він робить три підходи по 20 – 25 повторень обох рухів.

Причина, через яку ми хочемо попередньо втомитися, – це, в основному, покращення зв'язку між мозком і м'язами. Якщо ми стомлюємо цей м'яз раніше, ми будемо краще обізнаними про м'язи, які використовуємо, і ми дійсно отримуємо імпульс,

– наголошує він.

Наголошуємо на тому, щоТож не намагайся виконувати його, якщо ти новачок у роботі над власним тілом.

Він зазначає, що, як силовий атлет, зазвичай не робить такого, адже хоче зберегти якнайбільше енергії. Усе для того, щоб підняти якомога більшу вагу під час тренувань, орієнтованих на результат. Але графік "Скелі" спрямований на нарощування м'язової маси, як у бодибілдера, тому зв'язок між розумом і м'язами важливіший, ніж вага, яку він може підняти.

На завершення розминки він робить кілька випадів із ходьбою та легкі присідання зі штангою. І лише після цього береться за тренування.

Дивися на відео, як тренер справляється з днем ніг Двейна Джонсона:

"Я збираюся припустити, що він робить це з метою гіпертрофії, тому я намагатимуся робити понад 10 повторень", – каже він, маючи на увазі, що він робитиме 50 повторень у підході. Він також спробує пройти три раунди.

Він починає з розгинання ніг. Сатмарі зізнається, що почувається непогано, а його ногами пробігає тепло від цієї попередньої втоми. Потім він готується до ланцюгових випадів.

Я зараз альфа-самець! Сподіваюся, вони не зачепили мій пах. Я почуваюся Королем Скорпіонів! Ні болю, ні зиску,

– зізнається він.

Після сету він каже, що "починає трохи пітніти... починає трохи смішно ходити".

Він готується до присідань з піт-акулою, які він модифікував за допомогою наявного обладнання. Сатмарі обмотав ланцюг навколо талії та прикріпив вантажні пластини.

"Хлопці, не намагайтеся робити це вдома... Це трохи небезпечно", – наголошує він.

Сатмарі завершує підхід присіданнями зі штангою, використовуючи гриф Даффало.

Це був один раунд. Нам залишилося пройти ще два... і я, мабуть, зроблю 4 хвилини відпочинку між ними. Мені це потрібно. Це жорстоко, чувак. Пульс зашкалює,

– каже він.

Він хвалиться своїми ногами та каже: "Ці штуки накачані, чувак".

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Сатмарі закінчує усі три раунди, називаючи сесію "божевільною". Підіб'ємо підсумки: тренер відпрацював 120 повторень, в основному зосередившись на квадрицепсах. Він закінчує тренування згинанням підколінних сухожиль та підйомом литок (чого, за його словами, ніколи не робить). У майбутньому тренер прагне зробити від 15 до 20 повторень по 3 підходи на кожен рух, щоб підкреслити естетичний ефект тренування.

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