"Это жестоко, чувак": день ног Дуейна Джонсона разбил тренера

Тренер и блогер Джои Сатмари регулярно бросает себе непростые вызовы. На этот раз он решил попробовать изнурительную дневную тренировку ног Дуейна "Скалы" Джонсона.

Как хорошо, что Джои Сатмари не только тренер, но и блогер. Это позволило нам увидеть, как он справлялся с довольно непростой тренировкой Дуейна Джонсона.

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Тренировка состоит из разгибания / сгибания ног, сложного жима, цепных выпадов, приседания с пит-акулой, а также приседаний со штангой. Все эти упражнения выполняются гигантскими сетами. Это означает, что Сатмари будет выполнять их последовательно, отдыхая только в конце раунда.

Тренировка ног Дуейна Джонсона разбила тренера

Сатмари начинает с разгибания и сгибания подколенных сухожилий. Это своеобразная разминка, которую выполняет "Скала". Он делает три подхода по 20 – 25 повторений обоих движений.

Причина, по которой мы хотим предварительно устать – это, в основном, улучшение связи между мозгом и мышцами. Если мы утомляем эту мышцу раньше, мы будем лучше осведомлены о мышцах, которые используем, и мы действительно получаем импульс,

– отмечает он.

Отмечаем, чтоНе пытайся выполнять ее, если ты новичок в работе над собственным телом.

Он отмечает, что как силовой атлет обычно не делает такого, ведь хочет сохранить больше энергии. Все для того, чтобы поднять как можно больше веса во время тренировок, ориентированных на результат. Но график "Скалы" направлен на наращивание мышечной массы, как у бодибилдера, поэтому связь между умом и мышцами важнее веса, который он может поднять.

В завершение разминки он производит несколько выпадов с ходьбой и легкие приседания со штангой. И только после этого берется за тренировку.

Смотри на видео, как тренер справляется с днем ​​ног Дуейна Джонсона:

"Я собираюсь предположить, что он делает это с целью гипертрофии, поэтому я постараюсь делать более 10 повторений", – говорит он, имея в виду, что он будет делать 50 повторений в подходе. Он также попытается пройти три раунда.

Он начинает с разгибания ног. Сатмари признается, что чувствует себя неплохо, а его ногами пробегает тепло от предыдущей усталости. Затем он готовится к цепным выпадам.

Я сейчас альфа-самец! Надеюсь, они не тронули мой пах. Я чувствую себя Королем Скорпионов! Ни боли, ни выгоды,

– признается он.

После сета он говорит, что "начинает немного потеть... начинает немного смешно ходить".

Он готовится к приседаниям с пит-акулой, которые модифицировал с помощью имеющегося оборудования. Сатмари обмотал цепь вокруг талии и прикрепил грузовые пластины.

"Ребята, не пытайтесь делать это дома... Это немного опасно", – подчеркивает он.

Сатмари завершает подход приседаниями со штангой, используя гриф Даффало.

Это был один раунд. Нам осталось пройти еще два… и я, пожалуй, сделаю 4 минуты отдыха между ними. Мне это нужно. Это жестоко, чувак. Пульс зашкаливает,

– говорит он.

Он хвастается своими ногами и говорит: "Эти штуки накачаны, чувак".

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Сатмари заканчивает все три раунда, называя сессию "сумасшедшей". Подведем итоги: тренер отработал 120 повторений, в основном сосредоточившись на квадрицепсах. Он заканчивает тренировку сгибанием подколенных сухожилий и подъемом икр (чего, по его словам, никогда не делает). В будущем тренер стремится совершить от 15 до 20 повторений по 3 подхода на каждое движение, чтобы подчеркнуть эстетический эффект тренировки.

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