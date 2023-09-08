У Гарварді кажуть, цей вид спорту – найефективніший і тримає у формі навіть у похилому віці

Нове гарвардське дослідження доводить величезну ефективність цього виду спорту. Цікаво, що ти навіть практично не спітнієш, приділяючи йому свою увагу.

Звичайно, будь-які фізичні вправи та спорт в принципі корисні. Але що, якби існувала фітнес-вправа, яка була б надзвичайно ефективною, та ще й дозволяла розслаблятися?

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Для багатьох, напевно, було б мрією не стрибати без упину і не підіймати вагу до фізичного виснаження. А ще краще – проводити спекотні дні на озері замість спортзалу, тренуючись з легкістю.

Що ж, Гарвард робить цю мрію реальністю, адже згідно з дослідженням, опублікованим медичною школою університету, Тай-Чі – не лише один з найкращих способів покращити фізичну форму. Це ще й вид спорту, яким можна займатися до глибокої старості і пожинати його плоди протягом усього життя.

Якщо ти практикуєш Тай-Чі регулярно і протягом тривалого періоду часу, у тебе є всі шанси:

залишатися у хорошій фізичній формі протягом усього життя,

знизити рівень стресу і тривоги,

а також отримати користь від заспокійливого ефекту рухів.

Звучить переконливо, чи не так?



Учені рекомендують присвячувати свою увагу Тай-Чі / Фото freepik

Доведено, що стародавнє бойове мистецтво допомагає поліпшити м'язову силу верхньої частини тіла, нижньої частини тіла і торсу. Експерти навіть оцінюють ефект від регулярних занять Тай-Чі як такий, що подібний до ефекту від класичних тренувань на витривалість.

Вважається, що вони покращують рухливість та рівновагу, що особливо важливо з віком. Якщо збільшити динаміку вправ, то люди з меншою витривалістю можуть навіть використовувати Тай-Чі як м'яке кардіотренування.

Переваги цього виду спорту поширюються на різні вікові групи та життєві ситуації. Тож не дивно, що його називають найкращим фітнес-тренуванням.

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А оскільки тобі не потрібно покладатися на обладнання або певне місце, немає жодних відмовок, щоб не спробувати його хоча б раз. Тай-Чі – це ідеальне поєднання спорту та медитації. Чого ще можна бажати?

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