Остання може бути твоєю улюбленою піснею. Але чи мотивуватиме вона тебе пробігти останній кілометр?

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Виявляється, є ще один фактор, який слід враховувати при прослуховуванні музики під час тренування. Очевидно, що якщо ми гуляємо, їдемо на велосипеді або займаємося якоюсь активністю самостійно, яка не вимагає відвідування спортзалу, простіше використовувати власні пристрої, щоб забезпечити себе ідеальним саундтреком.

Але що, якщо ми підемо до спортзалу? Ми можемо слухати все, що грає з колонок. Наука довела, що ключ до кращого тренування – не лише в музиці загалом, але й у виборі композицій для тренувань.

За словами колишнього спортсмена Крістофера Бергланда, який посилається на дослідження, опубліковане в Міжнародному журналі спортивного менеджменту та маркетингу, є помітна різниця між заняттями спортом під музику, яку ми самі обрали, і під музику, яку нам вмикає хтось інший.



На твою продуктивність може впливати музика під час тренувань / Фото Seniv Petro

Дослідники виявили, що мотивація учасників під час тренувань була вищою, коли вони самі обирали музику. Крім того, вони позитивно впливали на їхній емоційний стан, окрім мотивації.

І, нарешті, рівень задоволеності після сесії був вищим у тих, хто сам обирав теми. Чому? Тому що якщо ти відчуваєш більшу мотивацію і кращий настрій завдяки музиці, ти будеш працювати старанніше, краще, і в кінці ти відчуєш, що у тебе була хороша сесія.

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Тож якщо ти належиш до тих, хто не приділяє багато уваги музиці, можливо, ти захочеш змінити свою техніку і почати аналізувати, які твої улюблені пісні і які з них ти хотів би слухати під час тренування. Ти помітиш різницю.

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