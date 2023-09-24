Не ледащо, а просто вигорів на роботі: про це свідчать щонайменше 6 ознак

У ці дні більшість із нас відчуває себе розумово та фізично втомленими весь час. Але є люди, які вважають, що це лінь і що вони не вигоріли.

Вигорання – це стан фізичного, емоційного та психічного виснаження, спричинений тривалим впливом високого рівня стресу або перевтоми. Це серйозний стан, який може негативно вплинути на твоє загальне самопочуття, а лінь часто є відсутністю мотивації чи бажання докладати зусиль. Ось 6 ознак, які вказують на те, що ти відчуваєш вигорання, а не лінь.

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1. Вигорання

Вигорання призводить до надзвичайної фізичної та розумової втоми, яка виходить за межі нормальної втоми. Ти можеш відчувати себе виснаженим навіть після повного нічного сну і намагатися знайти енергію для виконання навіть основних завдань.



Ти можеш відчувати вигорання на роботі / Фото creativeart

2. Втрата інтересу

Відчуваючи виснаження, ти можеш втратити інтерес до занять або завдань, які тобі колись подобалися. Це відрізняється від лінощів, до яких у тебе, можливо, не було особливого інтересу. Вигорання підриває твій ентузіазм і пристрасть до речей, які раніше тебе дуже хвилювали.

3. Зниження продуктивності

Вигорання може призвести до значного зниження твоєї здатності виконувати роботу чи інші сфери життя. Тобі може бути все складніше зосередитися, ухвалювати рішення або ефективно виконувати завдання.

4. Проблеми зі здоров'ям

Вигорання може проявлятися такими фізичними симптомами, як головний біль, біль у м'язах і проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Це також може вплинути на твій емоційний добробут, призводячи до перепадів настрою, дратівливості та навіть депресії чи тривоги. Лінь, як правило, не призводить до цих проблем із фізичним та емоційним здоров'ям.



У тебе можуть виникнути проблеми зі здоров'ям / Фото Drazen Zigic

5. Цинізм і відстороненість

Ти можеш відчути цинізм і емоційну відстороненість від роботи чи стосунків. Ти можеш стати більш байдужим або навіть обуреним щодо обов'язків і зобов'язань, які колись мали для тебе значення.

6. Неможливість розслабитися або відключитися

Люди, які відчувають вигорання, не можуть розслабитися або відключитися від роботи чи інших стресових факторів. Навіть коли у тебе є вільний час, ти можеш продовжувати думати про роботу або відчувати постійне почуття тиску.

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Якщо ти відчуваєш, що тебе могло наздогнати вигорання, не залишайся зі своєю проблемою наодинці. Рекомендуємо звернутися до терапевтів. Вони допоможуть тобі знайти шлях, щоб вибратися з цього непростого стану.