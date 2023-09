Частково проблема полягає в тому, що ми звикли до думки, що необхідно бути зайнятим 24/7, і що якщо ми не працюємо цілий день безперервно, то ми не такі продуктивні і не викладаємося на 100% у своїй діяльності. Але потроху з'ясувалося, що таке мислення не є стійким, воно призводить до вигорання, і це, безумовно, не найкраще для продуктивності.

Щоб бути по-справжньому продуктивними і не потрапляти в цикл нескінченної роботи або нескінченних справ і нескінченних обов'язків, нам потрібно бути більш організованими і розумними у своїх щоденних справах, а також варто скористатися деякими порадами від експертів.

Аманта Імбер написала в блозі Harvard Business Review, що існує простий трюк для того, щоб вчасно виконувати всі свої справи, як на роботі, так і в житті.

Як встигати виконувати всі свої справи вчасно?

Імбер, яка також є автором книги "Time Wise", каже, що коли здається, що ти нічого не можеш зробити, а список справ продовжує зростати, то це гарна ідея мати "Список справ", але не в тому сенсі, як всі думають.

Експерт каже, що традиційні списки не сприяють продуктивності, тому що вони базуються на припущеннях і оцінках, які не є конкретними, що призводить до того, що ми заповнюємо їх занадто великою кількістю справ, які ми не можемо закінчити за той час, який ми думаємо, що можемо, тому тобі потрібно змінити перспективу.

Замість того, щоб складати списки того, що ти повинен зробити, складай списки того, що ти міг би зробити (Might Do замість To Do). Це змінює мислення, створює відчуття, що ти маєш більше автономії і контролю над тим, що збираєшся робити, але також знімає тиск відчуття обов'язковості, яке, згідно з людською психологією, спонукає тебе робити більше, ніж ти думав, а не просто дотримуватися обов'язкових справ.

Список – це все ще спосіб відстежувати те, що тобі потрібно або чого ти хочеш, але це не рутинна робота або щось фіксоване, що не залишає місця для змін або коригування кількості завдань, і це має більше значення, ніж ти можеш собі уявити.



Склади список того, що ти міг би зробити / Фото Wayhomestudio

Йдеться про свободу вибору, яка також допомагає тобі почуватися більш задоволеним тим, що ти вирішив зробити, і відчувати менший тиск і стрес від усього, що, на твою думку, ти повинен виконати.

На практиці, коли у вас є завдання у списку справ, ви можете свідомо вибрати, яке з них має бути пріоритетним (Велика Справа), і виділити час у календарі, щоб його виконати. Замість того, щоб діяти інстинктивно і вибирати з нескінченних можливостей у списку справ, ви ретельно продумали, як проведете свій час у цей день,

– пише експерт.

Крім того, друга частина трюку полягає в тому, щоб визначити певні блоки часу протягом дня, коли ти витратиш час на роботу над тими пунктами зі свого списку, визначивши деякі з них для завершення дрібних справ, щоб звільнити час для більших і важливіших справ, завжди маючи можливість вирішити, що ти зробиш, а що залишиш на інший час.