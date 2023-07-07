Якщо в тебе є всі ці 7 ознак, то ти – хороша людина: перевір себе

Людина народжується доброю чи стає доброю? Чи знаходить це питання, поставлене такими мислителями, як Джон Лок і Девід Юм, свій аналог у західній історії філософії у Сократовому "ніхто не буває злим навмисно"?

Чи має однакове значення поняття "бути доброю людиною" в усіх культурах? Звідки беруться норми, які спонукають нас поводитися певним чином? Ці питання обговорили на дебатах, організованих антропологом Олівером Скоттом Каррі в Оксфордському університеті у 2012 році. І це спонукало його провести дослідження на цю делікатну тему.

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7 ознак хорошої людини

Олівер Скотт Каррі, співробітник Інституту еволюційної та когнітивної антропології того ж центру, опублікував своє дослідження в журналі Current Anthropology. І його підхід настільки широкий і універсальний, що може здивувати. Він дослідив, що ми розуміємо під мораллю, що змушує нас діяти правильно чи неправильно відповідно до вищих цінностей, у 60 різних типах суспільств по всьому світу. Якщо ти виконуєш наступні умови, ти – хороша людина в будь-якій точці світу. Ось ці ознаки:

Ти підтримуєш свою сім'ю. Допомагаєш своїй громаді. Ти служиш суспільству. Ти сміливий. Поважаєш старших. Ти справедливо розподіляєш ресурси. Поважаєш власність інших.

На американському сайті Quartz Олівер Скотт Каррі стверджує, що мораль ґрунтується на співпраці. Принаймні, це висновок його проєкту: "У всьому світі люди стикаються зі схожими соціальними проблемами і використовують схожі моральні правила для їх вирішення. Ми всі поділяємо спільний моральний кодекс. Ми всі згодні з тим, що співпрацювати і сприяти загальному благу – це правильно". Але існують різні типи співпраці, які лежать в основі культурних відмінностей, що спостерігаються в його дослідженні.



Ці ознаки свідчать, що тебе можна вважати хорошою людиною / Фото freepik

Питання співпраці

Ці типи співпраці стосуються, наприклад, сімейних цінностей і цінностей спільноти, частиною якої ми є, єдності, солідарності та законів, які з них випливають. Соціальний обмін і взаємність також важливі, як і наша довіра до інших, здатність до примирення, а також помста і почуття провини. Згадуються також повага до певних відносин підпорядкування і домінування (наприклад, повага до старших), а також справедливість у розподілі чужих ресурсів і майна.

Культурні відмінності полягають у тому, як кожне суспільство надає пріоритет цим типам співпраці. У статті, опублікованій у Quartz, наводиться приклад чуукесів, найбільшої етнічної групи в Мікронезії, для яких крадіжка є дозволеною і навіть способом демонстрації влади. Ця група надає більшого значення повазі до ієрархії, ніж до індивідуальної власності. Пункт 5 є, мабуть, найбільш суперечливим, тому що від того, як ми розуміємо ці поняття домінування і підкорення, залежить наше розуміння того, що є правильним у суспільстві.

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Дослідження Олівера Скотта Каррі є найбільшим і найамбітнішим з усіх, що коли-небудь проводилися з цього широкого питання, на яке ми навряд чи знайдемо наукову відповідь. Саме тому дослідження широко критикують як таке, що важко піддається перевірці експертами. Також, кажуть вони, воно не дає відповіді на найцікавіше питання. Мораль є вродженою чи культурною? Звідки походять правила, що регулюють мораль: з релігії, культури, суспільства чи антропології?