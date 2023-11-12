Особистісні риси, які роблять тебе менш привабливим

Є певні риси особистості, які можуть допомогти тобі бути успішнішим, завойовувати людей і заводити друзів. Але є ті, які можуть відштовхувати людей навколо.

Ти повинен розуміти, що питання привабливості полягає не лише в тому, як ти виглядаєш, але й у тому, як ти поводишся і як ти поводишся у світі та з іншими. І бувають ситуації, коли, навіть якщо хтось благословенний дуже хорошою генетикою, він може здаватися неприємним через свій тип особистості.

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Отже, щоб бути привабливим, потрібно не лише дбати про шкіру, гігієну чи те, як ти одягаєшся, але й звертати увагу на те, що всередині. На якості, які роблять тебе таким, яким ти є, і на те, як вони впливають на інших, на реакцію, яку твоя особистість викликає в людей.

Є речі, які ти не можеш змінити, але є речі, над якими ти можеш працювати або які ти можеш контролювати, вивчаючи нові способи робити речі і керуючи собою, щоб бути набагато приємнішим. Психологія говорить нам, що існують певні риси особистості, на які варто звернути особливу увагу.

1. Нечесність

Ми всі брешемо час від часу, і іноді це необхідно (щоб не нашкодити комусь або врятувати себе від чогось, чого ми не хочемо робити, наприклад, від плану, який звучить зовсім не добре), але нечесність – неприваблива якість, особливо коли ти брешеш регулярно і завжди заради особистої вигоди.

Згідно з Huffington Post, нечесність робить тебе схожим на людину, якій не можна довіряти, яка прагне маніпулювати або не хоче визнавати свої помилки, а це аж ніяк не сприяє підвищенню привабливості.



Брехня робить тебе менш привабливим / Фото rawpixel

2. Невпевненість у собі

Людина з хорошою самооцінкою і впевненістю в собі завжди привабливіша, і це тому, що впевненість змінює те, як ми рухаємося, розмовляємо і спілкуємося з іншими.

Це не означає, що ти виглядатимеш непривабливо через сором'язливість, але ймовірність того, що інші будуть до тебе прихильні, коли ти навіть не бачиш у собі нічого хорошого, буде меншою.

Звичайно, рішення полягає не в тому, щоб бути надмірно самовпевненим і вірити, що ти кращий за інших, а в тому, щоб просто визнати, що досконалості не існує, але не все так погано, і що невпевненість – це лише в голові.

3. Лінь

Лінь може призвести до того, що тебе вважатимуть неохайним, нудним або навіть брудним (а ще тебе можуть сприймати як людину, яка не може нічого запропонувати). До того ж інших демотивує людина, яка ніколи нічого не хоче робити, яка завжди виглядає втомленою і не бореться за те, чого хоче, адже це теж відбивається на ній.

4. Завжди хочеться бути головним героєм

Звичайно, ми повинні ділитися своїми історіями, своїми почуттями, своїми досягненнями, своїми турботами і проблемами. Але мова йде не про монолог, а про спілкування і про те, щоб залишати простір для інших, щоб вони могли робити те ж саме.

Людина, яка завжди прагне бути головним героєм, не залишає місця для інших. Психологія стверджує, що всім подобається, коли їх слухають, коли їх розуміють і цінують, і вони знаходять людей, які дають їм це відчути, більш привабливими.



Не намагайся завжди бути головним героєм / Фото wayhomestudio

5. Бути негативним або песимістичним

Це питання крайнощів. Зрозуміло, що природно бути негативним час від часу або мати песимістичний погляд, коли ти стикаєшся з великою проблемою. Але постійний песимізм і негатив – дуже непривабливі якості, тому що вони змушують всю увагу зосереджуватися на тому, що не так, і це може вплинути на енергетику оточуючих.

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Бонус: нарцисизм

Нарцисичні люди спочатку можуть здаватися харизматичними або привабливими, але це змінюється потроху. І коли виходять назовні найгірші якості, такі як маніпуляція, відсутність емпатії і навіть знущання, тоді все змінюється. І те, що вважалося привабливим, стає червоним прапором і точкою, яка породжує відторгнення в інших.