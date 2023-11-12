Це поняття ще не є загальновідомим, але його вже використовують у певних контекстах для позначення способу, в який люди можуть звертатися з проханнями, побажаннями або навіть скаргами. Залежно від тону, застосування слабкої мови здатне визначати перебіг розмови і її результати.

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Що таке слабка мова та приклади використання

Отже, так звана слабка мова – це мова, яка використовує певні звороти, щоб зменшити інтенсивність сказаного, надати йому більш впевненого або сумнівного характеру. Простіше кажучи, щоб зменшити силу висловлювання. До прикладу:

"Я не впевнений у цьому, але думаю..." або "Я можу помилятися, але..." Цими зворотами робиться акцент, що те, що буде сказано, не слід сприймати як імператив, з метою пом'якшення впливу або негативної реакції.

"Ви згодні?", "Ви так не вважаєте?" або "А ви як думаєте?" Цими зворотами мовець прагне отримати підтвердження слухача, щоб акцентувати аргумент.

Звороти-буфери "начебто" або "можливо", якими ставиться під сумнів сказане, щоб показати його лише як опцію, а не як факт.

Вибачення або прохання з жалем: "Вибачте, що потурбували вас..."

Це лише кілька прикладів слабкої мови. Може здатися, що результати їх застосування будуть менш корисними, ніж у тих, хто подає себе з надзвичайною впевненістю. Але експеримент, опублікований в Sage Journals, довів протилежне:

Експерти переглядали відеозаписи людей, які просили про підвищення зарплати, та змогли відзначити, що ті, хто використовував більш пасивну або емпатичну мову, мали кращі результати, ніж ті, хто диктував свої прохання.



Застосування слабкої мови може визначити перебіг та результат розмови / Фото DrazenZigic@freepik

Слабка мова і жінки

За результатами цього ж дослідження, керівники були більш схильні підтримувати підвищення заробітної плати жінкам, які частіше використовували слабку мову, ніж чоловікам, які цього не робили. Ймовірно, це тому, що вони допомагали зміцнити авторитет особи, яка приймає рішення.

Наприклад, дискурс, який використовували деякі жінки в цьому експерименті, містив фрази на кшталт "Я не знаю, наскільки зазвичай люди мого рівня ведуть переговори..." або "але я сподіваюся, що ви розглядаєте моє вміння вести переговори як щось важливе, що я привношу в роботу". Ця стратегія показала, що підтвердження авторитету особи, яка приймає рішення, покращує сприйняття запиту.

А як щодо чоловіків

Той самий експеримент припускає, що якби чоловіки частіше застосовували слабку мову (яка наразі в суспільстві асоціюється більше з жінками), вони також могли б отримати від цього користь. Дослідження показали, що люди вважають за краще співпрацювати з тими, хто:

Готовий визнавати свої помилки.

Поважати людей, з якими працює.

Не ставити під сумнів їхній авторитет.

Пом'якшувати результати складної чи навіть напруженої розмови.

Згідно з іншими дослідженнями, опублікованими в тому ж номері Sage Journals, слабка мова не обов'язково свідчить про брак переконаності або напористості. Вона радше свідчить про спосіб передачі міжособистісної чутливості та зацікавленості в перспективах інших, і, таким чином, має корисні результати.