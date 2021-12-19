"Ці страви – епічні": блогер спробував на собі дієту боксера Деонтея Вайлдера

Бодибілдер і блогер Ассель Свід випробував безліч екстремальних дієт. Цього разу він вирішив спробувати раціон американського боксера Деонтея Вайлдера. Що він про нього думає, читай далі.

Ассель Свід кинув собі черговий виклик: провести день за їжею, як колишній чемпіон з боксу у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер. Зауважимо, що його раціон містить понад 3 600 калорій, розподілених на п'ять прийомів.

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Блогер спробував дієту Деонтея Вайлдера

На сніданок Свід з'їдає млинці, омлет з трьох яєць й одну курячу ковбасу. Він пояснює це тим, що подібні білкові страви, як правило, допомагають Вайлдеру, який, за його словами, має "дитячий шлунок", утримувати вагу. Потім у боксера два обіди: обсмажена куряча грудка та паста в соусі Альфредо з часниковим хлібом і бутерброд з шинкою і сиром з двома яйцями, звареними накруто.

Дивися на відео, як Ассель Свід тестує дієту Деонтея Вайлдера:

На вечерю Свід готує смажену в аерогрилі картоплю та картопляне пюре зі стейком і зеленою квасолею. Цей прийом іде перед тренуванням.

"Деонтей Вайлдер, мені подобається твоя голова, дитинко. Ці страви є епічними", – каже жартома він.

П'ятий прийом їжі – стейк на кісточці, жовтий кабачок і ще картопля, смажена в аерогрилі, а також стручкова квасоля.

Чесно кажучи, це ідеальна тарілка, якщо ви заміните T-подібну кістку (різновид стейка) на нежирне м'ясо. Це буде тонна обсягу, це додасть багато їжі у ваш раціон, не додаючи зайвих калорій,

– підкреслює Свід.

Наприкінці дня Свід спожив 3 629 калорій, що на 1 000 калорій більше за свій звичний режим споживання. А сам раціон боксера містить:

262 грами вуглеводів

172 грами жиру

275 грамів білка

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На думку нашого героя, хоч ця дієта і доволі специфічна, вона ще й дуже збалансована. З її допомогою можна не лише підтримувати вагу чималенькому Деонтею Вайлдеру, а й дотримуватися балансу між усіма необхідними мікро- та макроелементами.

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