"Эти блюда – эпические": блогер попробовал на себе диету боксера Деонтея Уайлдера
Источник:Men's Health
Бодибилдер и блогер Ассель Свид испытал множество экстремальных диет. В этот раз он решил попробовать рацион американского боксера Деонтея Уайлдера. Что он о нем думает, читай дальше.
Ассель Свид бросил себе очередной вызов: провести день за едой, как бывший чемпион по боксу в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер. Заметим, что его рацион содержит более 3 600 калорий, распределенных на пять приемов.
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Блогер попробовал диету Деонтея Уайлдера
На завтрак Свид съедает блины, омлет из трех яиц и одну куриную колбасу. Он объясняет это тем, что подобные белковые блюда, как правило, помогают Уайлдеру, который, по его словам, имеет "детский желудок", удерживать вес. Затем у боксера два обеда: обжаренная куриная грудка и паста в соусе Альфредо с чесночным хлебом и бутерброд с ветчиной и сыром с двумя яйцами, сваренными вкрутую.
Смотри на видео, как Ассель Свид тестирует диету Деонтея Уайлдера:
На ужин Свид готовит жареный в аэрогриле картофель и картофельное пюре со стейком и зеленой фасолью. Этот прием идет перед тренировкой.
"Деонтей Вайлдер, мне нравится твоя голова, детка. Эти блюда являются эпическими", – говорит в шутку он.
Пятый прием пищи – стейк на косточке, желтый кабачок и еще картофель, жареный в аэрогриле, а также стручковая фасоль.
Честно говоря, это идеальная тарелка, если вы замените T-образную кость (разновидность стейка) на нежирное мясо. Это будет тонна объема, это добавит много еды в ваш рацион, не добавляя лишних калорий,
– подчеркивает Свид.
В конце дня Свид потребил 3 629 калорий, что на 1 000 калорий больше своего обычного режима потребления. А сам рацион боксера содержит:
- 262 грамма углеводов
- 172 грамма жира
- 275 граммов белка
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По мнению нашего героя, хоть эта диета и довольно специфична, она еще очень сбалансирована. С ее помощью можно не только поддерживать вес немалому Деонтею Уайлдеру, но и соблюдать баланс между всеми необходимыми микро- и макроэлементами.
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