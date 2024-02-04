Не лише Леви: знаки Зодіаку, яким вкрай непросто догодити

Згідно з астрологією, є певні знаки Зодіаку, які вирізняються своєю вибагливістю. І через це їм дуже важко догодити.

Чи то високі стандарти, прискіплива увага до деталей чи непохитне прагнення до досконалості – людям, народженим під цими знаками, часто доводиться докладати чималих зусиль, щоб задовольнити їхні потреби. Пропонуємо тобі ознайомитися з деякими з них.

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Діва (23 серпня – 22 вересня)

Дівам, якими керує Меркурій, планета спілкування та інтелекту, притаманний аналітичний склад розуму і гострий погляд на деталі. Вони мають природну схильність до перфекціонізму і дуже критичні, особливо коли справа стосується їх самих та інших. Діви встановлюють надзвичайно високі стандарти і можуть бути невблаганними у своєму прагненні до бездоганності, що робить складним для інших відповідати їхнім очікуванням.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони, якими керує Плутон, планета влади і трансформації, відомі своєю інтенсивністю і глибиною емоцій. Вони мають глибоке прагнення до справжності і глибини у всіх аспектах життя, включаючи стосунки. Скорпіонів нелегко вразити поверхневими жестами, і вони понад усе цінують щирість і вірність. Їх прониклива натура часто змушує їх ретельно вивчати мотиви і наміри, що ускладнює завоювання їхньої довіри і захоплення.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Керовані Сатурном, планетою дисципліни і відповідальності, Козероги – прагматичні та амбітні особистості, які цінують наполегливу працю і досягнення. Вони мають сильне почуття традицій і повагу до авторитетів, очікуючи, що інші дотримуватимуться таких же стандартів старанності і професіоналізму. Козерогів нелегко схилити до екстравагантності або широких жестів; натомість вони цінують практичність і надійність у всіх аспектах життя.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Керовані Ураном, планетою інновацій та ексцентричності, Водолії відомі своїм прогресивним мисленням і нестандартним підходом до життя. Вони дуже незалежні і цінують свою свободу понад усе. Водоліям буває важко догодити через їх нонконформістський характер і зневагу до загальноприйнятих норм. Їх тягне до автентичності та оригінальності, вони часто уникають всього, що здається їм поверхневим або нещирим.



Водолії зневажають загальноприйняті норми / Фото krakenimages

Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви, якими керує Сонце, планета життєвої сили і самовираження, мають королівську поведінку і сильне почуття гордості. Вони жадають уваги і поклоніння, шукають визнання своїх талантів і досягнень. Леви можуть бути вимогливими і очікують, що до них будуть ставитися як до королівських осіб, часто потребуючи постійного підтвердження і захоплення з боку оточуючих. Хоча Леви щедрі та добросердечні, їм важко догодити, якщо їхнє самолюбство недостатньо потішати.

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Мати справу з цими знаками Зодіаку вкрай непросто. Відтак, слід проявити терпіння, щоб догодити їм. Особливо, якщо мовиться про твоїх рідних і близьких.